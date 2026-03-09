Chicho Serna le respondió a Lema por las críticas al Consejo y se refirió de los rumores de Villa a Boca

En una entrevista con Locos X La Redonda, Cristian Lema reveló los conflictos que tuvo en Boca con el ya disuelto Consejo de Fútbol, del que formaba parte Chicho Serna, y con la dirigencia del club. "En junio de 2025 pedí que me dejen salir, me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siguiera, no les servía a ellos ni a mí. El Consejo se manejaba de una forma que creen que les favorece. A mí me terminan diciendo el último día del mercado de pases que si tenía un club que me vaya, pero ¿adónde querés que me vaya? Si los clubes que estaban tienen un tiempo para esperar pero se tienen que reforzar", contó el defensor hace algunos días atrás.

Cristian Lema Cristian Lema hizo durísimas declaraciones contra el ex Consejo de Fútbol de Boca.

"Le pasó a la gran mayoría, es muy difícil salir bien de Boca. Parece que siempre el malo es el jugador. Hay casos diferentes, pero es difícil poder llegar a un acuerdo bien", sentenció el ex Lanús al mismo tiempo que se anunció su retiro del fútbol profesional a sus 35 años.