Chicho Serna le respondió a Lema por las críticas al Consejo y se refirió de los rumores de Villa a Boca

Mauricio Serna le respondió a Cristian Lema por sus críticas al Consejo de Fútbol y se refirió al tema Sebastián Villa
Por UNO
Mauricio Serna salió con los tapones de punta a responderle a Cristian Lema luego de las polémicas declaraciones que hizo el ex defensor respecto de su salida de Boca, en condición de libre, a fines del 2025. Al ex integrante delConsejo de Fútbol del Xeneize no le cayeron bien las palabras del zaguero y lo dilapidó por sus críticas a los dirigentes que manejaban el fútbol profesional del club en ese momento.
En una entrevista con Locos X La Redonda, Cristian Lema reveló los conflictos que tuvo en Boca con el ya disuelto Consejo de Fútbol, del que formaba parte Chicho Serna, y con la dirigencia del club. "En junio de 2025 pedí que me dejen salir, me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siguiera, no les servía a ellos ni a mí. El Consejo se manejaba de una forma que creen que les favorece. A mí me terminan diciendo el último día del mercado de pases que si tenía un club que me vaya, pero ¿adónde querés que me vaya? Si los clubes que estaban tienen un tiempo para esperar pero se tienen que reforzar", contó el defensor hace algunos días atrás.
"Le pasó a la gran mayoría, es muy difícil salir bien de Boca. Parece que siempre el malo es el jugador. Hay casos diferentes, pero es difícil poder llegar a un acuerdo bien", sentenció el ex Lanús al mismo tiempo que se anunció su retiro del fútbol profesional a sus 35 años.
La respuesta de Mauricio Serna a Cristian Lema
Mauricio Serna quiso salir a responder las críticas del ex defensor de Boca luego de que acusase al disuelto Consejo de Fútbol de malos manejos con los jugadores. "Nuestra función es defender al club, no podés aceptar que cualquier jugador se vaya libre. Él la cuenta así porque es su versión", aseguró Chicho en diálogo con Boca de Selección.
"Todos atacan al presidente o Consejo… ¿Cuántos de esos jugadores dieron el máximo para quedarse? ¿Dónde está el deseo de pelear por un lugar? Eso no se ve, no se valora ¿Luchó para jugar más? ¿Eso es ser profesional?", disparó Chicho Serna sobre el nivel de Cristian que también estuvo atravesado por lesiones. El ex Belgrano llegó a comienzos del 2024 y en total jugó 34 encuentros y anotó un gol frente a Rosario Central.
Serna sobre Sebastián Villa
Por otra parte, Chicho Serna se refirió a los rumores falsos que acercaron a Sebastián Villa en los últimos días al mundo Boca. El ex integrante del Consejo de Fútbol aseguró que el coqueteo con River en el pasado mercado de pases es algo que el hincha Xeneize le recordaría si en algún momento - no es este el caso- el colombiano regresara al club de la Ribera. "Si volviera a Boca y llegara a su nivel, la gente va a reprochar ese tema".