El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 9 al 14 de marzo
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 9 al 14 de marzo de "La Garrafa en tu Barrio"
Lunes 9
Guaymallén
- El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.
- Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 10.30.
- Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.30.
- Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 12.30.
General Alvear
- Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
- Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 9.45.
Maipú
- El Pedregal. Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.
- El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.
- El Pedregal. Barrios. Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.
Santa Rosa
- El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 8.30.
- 12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.
- 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50, kilómetro 1012. A las 9.30.
- 25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 10.
- El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.
- El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.
San Rafael
- El Nihuil. Playón. A las 10.
Las Heras
- El Plumerillo. CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 9.30.
- El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 10.30.
- Panquehua. CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reya (Ex Cua Cua). A las 9.
- La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
- La Estacada. Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.
Martes 10
Guaymallén
- Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Boulevard Los Ceibos y Río Salado. A las 9.30.
- Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10.30.
- San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11.30.
- Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.
Godoy Cruz
- Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
- Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.
- Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 13.
Luján
- Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.
- Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana. 9. Casa. 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.
- Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.
Junín
- Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
- Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Tupungato
- Cordón del Plata. Barrio Integración. SUM. A las 9.
San Carlos
- Eugenio Bustos. Paraje. El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
- Eugenio Bustos. Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
- Eugenio Bustos. Calle Cobos y Libertad. A las 12.
La Paz
- Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto.
- Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.
- Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.
- Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.
Miércoles 11
Maipú
- Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y lateral Norte de Acceso Este. A las 10.
- Colonia Bombal. Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 11.
- Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.
Junín
- La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
- La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
San Martín
- Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso a Barrio. A las 9.30.
- Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10.30.
- Alto Salvador. Barrio López. Plaza. A las 11.30.
- Alto Salvador. Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a Transformador. A las 12.30.
Las Heras
- El Resguardo. CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 9.30.
- Panquehua. CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 10.30.
- El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana. A. Casa. 21. A las 11.30.
Guaymallén
- La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.
- Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana. C. Casa. 4. A las 11.
- Puente de Hierro. Roque Saénz Peña 14244. A las 12.
- Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana. H. Casa. 11. A las 12.30.
Luján
- Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.
- Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.
- Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
San Rafael
- Rama Caída. Paraje. El Tropezón. Plaza. A las 9.
- Rama Caída. Paraje. Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.
Tunuyán
- La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.
- La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.
- Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.
General Alvear
- Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.
- Ciudad. Barrio Prensa. Manzana. H. Casa. 5. A las 10.45.
Jueves 12
Guaymallén
- El Sauce. Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.
- Colonia Segovia. Barrio Buenos Vecinos. Manzana. D. Casa. 2. A las 10.30.
- Colonia Segovia. Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11.30.
- Buena Nueva. Iglesia Portal de Luz. Antonelli a metros de Buena Nueva. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana. H. A las 10.
- San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
- Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
- Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s /n. A las 13.
- Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata. Delegación Municipal. Kilómetro 1147. A las 10.
- Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.
- Punta de Vacas. Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
- Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
- Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.
- Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
Luján
- Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.
- Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.
- Vertientes del Pedemonte. Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.
- Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
Rivadavia
- Santa María de Oro. Calle Vicente Gil. CIC. A las 10.
Tupungato
- La Arboleda. Lote La Estacada. A las 9.
Lavalle
- San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.
- Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a Barrio. A las 9.30.
- Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.
- La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.
- La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.
- Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.
San Rafael
Cañada Seca. Club Los Campesinos. A las 9.
Viernes 13
Lavalle
- La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.
- Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.
- Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.
- Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.
Las Heras
- El Resguardo. Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Cerro Anahualpi y Salta Norte. A las 9.30.
- El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. A las 10.30.
- El Plumerillo. CEDRyS 16. Cabo Veron y Pereyra. A las 11.30.
Rivadavia
- La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
- Bowen. Barrio El Tanque. A las 9.
- Bowen. Paraje. El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.
- Bowen. Paraje. El Monarca. Última Casa. A las 11.15.
San Martín
- Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.30.
- Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. A las 10.30.
- Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
- Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.
Tunuyán
- Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.
- Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad. Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Capital
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
- Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.
Maipú
- Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.
- San Roque. Localidad. Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.
- San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.
- San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana. A. Casa. 1. Sobre ruta provincial 50. A las 12.30.
Sábado 14
Las Heras
- El Algarrobal. Merendero Horneritos. A las 9.
- El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Tunuyán
- Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.
- Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.
- El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.
Rivadavia
- Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade. Playón deportivo. A las 10.
- Medrano. Tanque de Agua. A las 11.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.
- Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Capital - Recorrido 2
- Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
- Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
- Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.