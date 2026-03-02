El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 2 al 7 de marzo
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 2 al 7 de marzo de "La Garrafa en tu Barrio"
Lunes 2
-Guaymallén
- La Primavera: Ruta Provincial Nº 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30.
- Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10:30.
- Los Corralitos: S.U.M. Barrio Los Olivos Norte. Calle 12 de Octubre s/n. A las 11:30.
- Los Corralitos: Cancha Barrio Kraft Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 12:30.
-Tunuyán
- Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9:30.
- El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.
- Ciudad: Escuela Nº 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
-General Alvear
- Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
- Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.
- Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. S.U.M. A las 10:45.
-Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.
- Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.
- Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.
-Santa Rosa
- Villa Cabecera: Frente a “Parroquia Santa Rosa de Lima”. A las 8.
- Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8:30.
- Villa Cabecera: La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.
- 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 9:30.
-Las Heras
- El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 9:30.
- El Challao: Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. A las 10:30.
- El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 11:30.
Martes 3
-Guaymallén
- Buena Nueva: Barrio Km 14. Callao y Palestina. A las 9:30.
- Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30.
- El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11:30.
- El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.
-Rivadavia
- Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9.
- Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 9:30.
- Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10.
- Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10:30.
-Godoy Cruz
- Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.
- Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9:40.
- San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.
- Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.
- Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11:40.
-Luján
- Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9:30.
- Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10:45.
- Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
-San Carlos
- Chilecito: Plaza distrital. A las 10.
- Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10:30.
- Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11:30.
- Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
-Junín
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.
- Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
-San Rafael
- Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
-Tupungato
- Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.
-La Paz
- Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
- La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:30.
- La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.
- La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.
Miércoles 4
-Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30.
- Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 10:30.
- Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial Nº 20 y Ruta Provincial Nº 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde sector Noroeste. A las 11:30.
-Rivadavia
- Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 9.
- Reducción de Abajo: Barrio Alma Fuerte. A las 9:30.
- Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10.
-San Martín
- Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.
- Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.
-Junín
- Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.
- Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.
-Luján
- Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9:30.
- Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10:45.
- La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11:15.
-Tunuyán
- Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.
- Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.
- Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
-Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Plaza 20 de Junio. Barrio Cocucci. A las 9:30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30.
- El Sauce: C.I.C. Barrio Paraguay. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.
-General Alvear
- Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.
- Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta Nº 143. A las 10:45.
-San Rafael
- Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.
- Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 11:30.
-Las Heras
- El Algarrobal: CEDRyS Nº 21 Bº Victoria. Monteavaro y Molino Correa. A las 9:30.
- El Borbollón. Barrio Don Bosco. Calle Zamora. Manzan: A. Casa: 57. A las 10:30.
- El Borbollón: Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. A las 11:30.
Jueves 5
-Guaymallén
- Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30.
- Belgrano: Barrio 11 de Junio (ex Loteo Arroyo). Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30.
- Belgrano: Barrio Lihue. Espacio Verde. Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30.
- Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 12:30.
-Godoy Cruz
- Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 9:40.
- Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10:20.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 11.
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11:40.
-Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Parador Turístico. A las 10.
- Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
- Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.
- Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de I.P.V. A las 12.
- Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.
- Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
-Junín
- Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
- Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
-Luján
- Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9:30.
- Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.
-Tupungato
- Cordón del Plata: Barrio TIZA. Plaza. A las 9.
-Lavalle
- Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9
- Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9:20.
- Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10:30.
-San Rafael
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
- Las Malvinas: Escuela Nº 4-198 “Francisco García”. A las 10:30.
- Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:30.
Viernes 6
-Lavalle
- Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 9.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9:40.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10:30.
-Las Heras
- El Plumerillo: CEDRyS Nº 15. Aguado y Uspallata. A las 9:30.
- El Plumerillo: CEDRyS Mº 16. Cabo Veron y Pereyra. A las 10:30.
- El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 11:30.
-Rivadavia
- Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
- Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 10.
- Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.
-General Alvear
- Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
- Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. C.I.C. A las 10:45.
-Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
-Malargüe
- Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8:30.
-Maipú
- Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9:30.
- Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10:30.
- Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 11.
- Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11:30.
-San Martín
- Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10.
- Tres Porteñas: C.I.C. A las 11.
- El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
Sábado 7
-Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
- Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.
- Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
-Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
-Capital
Recorrido 1:
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Recorrido 2:
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.