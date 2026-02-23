El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 23 al 28 de febrero
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 23 al 28 de febrero de "La Garrafa en tu Barrio"
Lunes 23
-Guaymallén
- Villa Nueva: Araujo e Yrigoyen a metros de la escuela García Morales. A las 9:30.
- Belgrano: Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saá 3609. A las 10:30.
- Belgrano: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 11:30.
- Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12:30.
-General Alvear
- Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
-Santa Rosa
- Las Catitas: Barrio Cristo La Piedad. A las 8.
- Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 8:30.
- Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.
- Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 9:30.
-Maipú
- General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 500 m de Acceso Este. A las 9:30.
- Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
- Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.
- Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 12.
- Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.
-Las Heras
- Panquehua: Gimnasio Nº 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 9:30.
- El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10:30.
- El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11:30.
-Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9:30.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fé. (Ex Finca Lobato). A las 11:30.
Martes 24
-Guaymallén
- Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y Las Champas. A las 9:30.
- La Primavera: Antonio Piera 335. A las 10:30.
- Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi a 100 m de Milagros. A las 11:30.
- Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 12:30.
-Las Heras
- El Zapallar: Feria Estudiantil Las Heras. Avenida Base Aerea. Los Pescadores y Acceso Norte.
-Godoy Cruz
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 9.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.
- Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrios Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
-San Rafael
- Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.
- Cuadro Benegas: Escuela Nº 4-102 “Antonio Buttini”. A las 10.
- Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela Nº 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. A las 12:30.
-Luján
- Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9:30.
- Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D Casa: 9. A las 10:30.
- Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
-Junín
- Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.
- Alto Verde: CIC. A las 11.
-Tupungato
- Villa Bastias: Barrio Arco Iris. A las 9.
-San Carlos
- La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.
- La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.
- La Consulta: Loteo Suarez. A las 12.
-La Paz
- Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 25
-Maipú
- Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9:30.
- Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A, Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.
- Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 11.
- Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12.
-San Martín
- Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9:30.
- Palmira: CIC. Palmira. A las 10:30.
- Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. A las 11:30.
- Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12:30.
-Lavalle
- El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.
- La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9:30.
- La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10.
- El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10:30.
-Luján
- Las Compuertas: Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. A las 9:30.
- Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10:30.
-Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.
- La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s /n. A las 11:30.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12:30.
-Junín
- Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
-Las Heras
- El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9:30.
- El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30.
- El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 11:30.
-Guaymallén
- Colonia Molina: Predio Enrique. Miarlles s/n. A las 9:30.
- Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 10:30.
- Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 11:30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 12:30.
-San Rafael
- Cuadro Nacional: Plaza ARA General Belgrano. A las 9.
-General Alvear
- Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.
- Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10:45.
Jueves 26
-Guaymallén
- El Sauce: Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50. A las 9:30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Fausto Burgos. A las 10:30.
- Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 11:30.
- Belgrano: Centro de Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699. A las 12:30.
-Godoy Cruz
- Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9:40.
- Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 10:20.
- Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
- San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11:40.
- Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12:20.
-Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11:30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.
-San Carlos
- Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
- Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30.
- Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.
- Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
-Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
-Luján
- Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9:30.
- El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.
- El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.
- El Carrizal: Ruta Provincial Nº 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11:30.
-Tupungato
- La Arboleda: Barrio El Progreso. SUM. A las 9.
-Lavalle
- El Paramillo: Calle Grosso s/n. A las 9.
- Villa Tulumaya: Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9:30.
- Villa Tulumaya: Barrio Malvinas Argentinas. A las 10.
- Villa Tulumaya: Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10:30.
- Villa Tulumaya: Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.
-San Rafael
- La Llave: Escuela Nº 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9.
- Goudge: La Costa. Merendero Mercedes. Ruta Provincial Nº 160. A las 10:30.
- Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela Nº 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11.
Viernes 27
-San Martín
- Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.
- Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.
- Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.
- Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.
- Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.
-Las Heras
- El Pastal: Escuela Nº 1-087 “Abdón Abraham”. A las 9:30.
- El Pastal: La Polvosa y Ruta 40. A las 10:30.
- El Pastal: CEDRyS Nº 11. El Pastal y San Esteban. A las 11:30.
-Rivadavia
- Santa María de Oro: Calle Vicente Gil. CIC. A las 10.
-General Alvear
- Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.
- Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10:45.
-Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
-Lavalle
- El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.
- Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9:30.
- La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.
- El Chilcal: Barrio Cooperativa El Chical. A las 10:30.
-Malargüe
- Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.
- Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
-Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.
- Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11:30.
- Ciudad: Centro de Salud Nº 171 “Dr. Miguel Ángel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12:30.
-Maipú:
- Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.
- San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.
- San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.
- San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Sábado 28
-Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
-Rivadavia
- Medrano: Unión Vecinal del Agua. A las 9:30.
-Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9.
- Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.
-Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12:45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.