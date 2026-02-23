"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 23 al 28 de febrero

Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.

La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada

Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con: