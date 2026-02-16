"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 18 al 21 de febrero

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 18 al 21 de febrero
Miércoles 18
Maipú
- Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.
- Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.
- Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.
La Paz
- Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
- Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 10.20.
- Las Chacritas: Comunidad. A las 10.40.
- Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11.
San Martín
- Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.
- El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.
Junín
- La Colonia: Delegación municipal. A las 10.
- La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Tunuyán
- Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.
- El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.
- Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Luján
- Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.
- Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.
- Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.
- Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
Santa Rosa
- La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 8.
- La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 8.30.
- La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 9.
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Plaza del Barrio Farmacéutico. Malnis y Civelli. A las 9.30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.15.
- Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. S.U.M. Bonfanti y Solari. A las 11.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.
Las Heras
- El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.
- Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. A las 10.30.
- Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.
General Alvear
- Bowen: CIC. A las 9.
Jueves 19
Guaymallén
- Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30.
- Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.30.
- Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30.
- Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.
San Carlos
- Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.
- Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
- La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Godoy Cruz
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.
- Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.
- Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.
Maipú
- Rodeo del Medio: Barrio Caminos del Sol. Intersección Calles Internas barrio a 100 m de Calle Víctor Hugo. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30.
- Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.
- Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Junín
- Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.
- Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Tupungato
- Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.
Luján
- Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Rivadavia
- La Central: Mini Terminal. A las 9.30.
- El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.
- El Mirador: Localidad: Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.30.
- El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
- Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
- Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
- Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.
- Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
- Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Lavalle
- Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.
- Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.
- Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10.
- Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón municipal. A las 10.30.
- Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 11.
San Rafael
- Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.
Viernes 20
Lavalle
- Costa de Araujo: Calle Morón y Rut 142. A las 9.
- Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 9.30.
- Gustavo André: Calle El Carmen y Los Olivos. A las 10.
- Gustavo André: Calle Moyano y Cortadera. A las 10.30.
- Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 11.
Las Heras
- El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta Provincial 23 y Paso Hondo. A las 9.30.
- El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 10.30.
- El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Manzana: 3. Casa: 3. A las 11.30.
San Martín
- Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.
- Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.
- El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.
- El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.
Rivadavia
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo A las 9.
General Alvear
- Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Luján
- Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30.
- Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y Calle 20 de Junio. A las 11.
Malargüe
- Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.
- Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.
- Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
Maipú
- Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.
- Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
San Rafael
- Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.
Sábado 21
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.
- Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.
- Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Rivadavia
- Ciudad: Barrio SOEM. A las 9.
- Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.
Las Heras
- El Algarrobal: Merendero Horneritos. A las 9.
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12.30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12.45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13.30.