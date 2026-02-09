El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 9 al 14 de febrero
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia:
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 9 al 14 de febrero
Lunes 9
Guaymallén
- El Sauce: Barrio Brisas del Sauce. Manzana: P. Casa: 2. A las 9.30.
- El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 10.30.
- El Bermejo: Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez. A las 11.30.
- El Sauce: Plaza José Nestor Lencinas. Calle Viamonte. A las 12.30.
General Alvear
- Ciudad: Paraje: El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.
- Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.
Maipú
- Lunlunta: Escuela 1-121Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
- Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.
- Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela .1-089 La Superiora. A las 11.
- Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 11.45.
Las Heras
- El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 9.30.
- El Algarrobal: Callejón Rivas. Rotonda s/n. A las 10.30.
- El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 11.30.
Santa Rosa
- El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 8.
- 12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 8.30.
- 25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.
- 25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 9.30.
- El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.
- El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 10.30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y Calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
- La Estacada: Ruta Nacional 40 y Calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.
Martes 10
Guaymallén
- Puente de Hierro: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 9.30.
- Los Corralitos: Barrio Mori. Manzana: A. Casa: 3. A las 10.30.
- Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 11.30.
- Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipoletti y Dorrego. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9.40.
- San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
- Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
- Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.40.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12.20.
Luján
- Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.
- Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.
Junín
- Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
San Rafael
- Real del Padre: Paraje: La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.
- Real del Padre: Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10. 30.
Tupungato
- San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 9.
La Paz
- Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 11
Junín
- Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
- Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
Lavalle
- Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.
- Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.
- Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.
- Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.
- Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.
- Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.
- Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela
- Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30.
- Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector noroeste. A las 11.30.
Guaymallén
- Puente de Hierro: Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y Calle 4. A las 9.30.
- Puente de Hierro: Unión Vecinal Barrio Las Chacras. Calle El Comercio. Manzana: C. Casa: 24. A las 10.30.
- Colonia Molina: Barrio Santa Rita. Plaza. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.30.
- Colonia Segovia: Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.30.
Luján
- Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las .30.
- Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.
- Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chille 2182. A las 11.
Las Heras
- El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30.
- El Resguardo: Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.
- El Resguardo: Cancha del barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 11.30.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.
- La Primavera: Centro de Salud 61. Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.
San Rafael
- Jaime Prats: Plaza Principal. A las 9.
- Atuel Norte: Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.
General Alvear
- Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.
- Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.
- Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.
San Martín
- Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.
- Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.
- Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11:30.
Rivadavia
- Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 9.
- Reducción de Abajo: Barrio Alma Fuerte. A las 9.30.
- Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10.
Jueves 12
Guaymallén
- Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.
- Kilómetro 8: Escuela 1-151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30.
- Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.30.
- Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.30.
San Carlos
- Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
- Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 10.30.
- Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.
Godoy Cruz
- Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
- Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.
- San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
- Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
- Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.
Junín
- Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
- Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Luján
- Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.
- Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.
- Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.
Rivadavia
- Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
- Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
- Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
- Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.
Tupungato
- Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 9.
Lavalle
- San Francisco: Unión Vecinal San Francisco. A las 9.
- Colonia Italia: Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.
- Alto del Olvido: Calle General Acha y San Martín. A las 10.
- La Palmera: Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.
- La Palmera: Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.
- Villa Tulumaya: Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.
San Rafael
- Villa Atuel: Escuela 1-321 “Balbino Arizu”. A las 9.
Viernes 13
San Martín
- Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.
- Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.
- Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
- Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12.30.
Las Heras
- El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30.
- El Borbollón: Barrio Relocalización. Manzana: B. Casa: 6. A las 10.30.
- El Pastal: Los Algarrobos. A las 11.30.
Rivadavia
- Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
- La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.
- La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.
General Alvear
- Carmensa: Polideportivo. A las 9.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Lavalle
- La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9.
- Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.
- Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.
- Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.
Maipú
- Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9.30.
- Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
- Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.
- Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Malargüe
- Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Sábado 14
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.
- Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.
Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12.30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12.45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13.30.