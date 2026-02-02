"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 2 al 7 de febrero

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 2 al 7 de febrero
Lunes 2
Guaymallén
- Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.
- El Bermejo: SUM Barrio San Jorge. San Lorenzo, a metros de Capilla de Nieve. A las 11.
- El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 11.45.
- El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Mercede. A las 12.30.
Santa Rosa
- Las Catitas: Barrio Cristo La Piedad. A las 8.
- Las Catitas: Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 8.30.
- Las Catitas: Frente a Terminal. A las 9.
- Las Catitas: Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 9.30.
General Alvear
- Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
- Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45.
- Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45.
Maipú
- Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.
- Barrancas: Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.
- Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.
Las Heras
- El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Cerro Anahualpi y Salta Norte. A las 9.30.
- El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30.
- Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.
Tunuyán
- Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.
- El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.
- Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Martes 3
Guaymallén
- Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada, entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.
- Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.
- Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30.
- Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 12.30.
Godoy Cruz
- Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.
- Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 9.40.
- Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.
- Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 11.
- Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11.40.
San Rafael
- Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 Alfredo R. Bufano. Julio Silva 848. A las 9.
- Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.
Luján
- Anchoris: Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30.
- El Carrizal: Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10.
- El Carrizal: Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11.
- El Carrizal: Ruta Provincial 16. Lateral ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 1130.
Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Tupungato
- La Arboleda: Loteo Blanco. A las 9.
La Paz
- Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.
- La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.30.
- La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.
- La Menta: Refugio Zabala. A las 12.
Miércoles 4
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9.30.
Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de ruta 20. A las 10.15.
Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana A. Lote 16. Espacio Verde. A las 10.45.
Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
San Rafael
- Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.
- Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.
Junín
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
- Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Luján
- Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.
- Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.
- Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
San Carlos
- Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.
- Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.
- Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.
Guaymallén
- Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saenz Peña. A las 9.30.
- Los Corralitos: Barrio San Vicente 2. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.
- Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi. A las 11.30.
- Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 12.30.
Las Heras
- El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 9.30.
- El Challao: Barrio Sargento Cabral. Boulogne Sur Mer y Padre Llorens. A las 10.30.
- El Challao: Barrio Integral III. Playón deportivo. Entre cerro Tupungato y Cordón del Plata. A las 11.30.
Tunuyán
- Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.
- Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.
- Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
General Alvear
- Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
- Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.
San Martín
- Ciudad Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. 9.30
- Ciudad Barrio del Carmen. SUM. 10.30
- Ciudad Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. 11.30
- Ciudad Barrio Ambrosio. Plaza. 12.30
Jueves 5
Guaymallén
- Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.
- Jesús Nazareno: Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946, esquina Tapón Moyano. A las 10.30.
- Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.
- Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 12.30.
Maipú
- Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzan: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.
- Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
- Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 9.40.
- Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 10.20.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 11.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 11.40.
Lavalle
- Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.
- Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.
- Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
- Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
- Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
- Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.
- Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.
- Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Santa Rosa
- Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.
- Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.
- Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9.
- 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.
Luján
- Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
- Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
- La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Rivadavia
- La Central. Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 9.
- La Central: Mini Terminal. A las 9.30.
Tupungato
- La Arboleda: Playón de la Arboleda. Frente a escuela. A las 9.
Junín
- Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
- Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.
- Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.
San Rafael
- Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha e Irene Curie. A las 9.
- Ciudad: Barrio El Molino. Frente a CIC. A las 10.30.
Viernes 6
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.
- Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.
- Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Las Heras
- El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.
- El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 10.30.
- El Resguardo: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 11.30.
Rivadavia
- La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
General Alvear
- Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.
- Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.
Capital
Maipú
- Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.
- Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.
- Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.
Lavalle
- Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9.40.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.
- Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10.30.
San Martín
- El Ramblón Calle Las Violetas. (Callejón Gonzalez). 9.30
- El Ramblón Calle Villarroel. Entrada. 10.30
- El Espino Barrio El Espino. Cancha de Fútbol.11:30
Sábado 7
Las Heras
- El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Rivadavia
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12.30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12.45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13.30.