"La Garrafa en tu Barrio": cronograma semanal del 26 al 31 de enero

El Gobierno de Mendoza lleva a cabo todas las semanas un operativo denominado "La Garrafa en tu Barrio" en la que trasladan hasta zonas vulnerables la garrafa subsidiada con el objetivo de aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visita a los 18 departamentos de la provincia.
El Gobierno de Mendoza dio a conocer el cronograma semanal de "La Garrafa en tu Barrio". Cómo acceder a las garrafas de gas subsidiadas y a qué precio
Con la finalidad de ayudar a las familias de menores ingresos que no cuentan con acceso a gas natural por redes, el programa "La Garrafa en tu Barrio" recorre los distintos departamentos de Mendoza ofreciendo garrafas de gas de 10 kg a un precio subsidiado que varia según la zona.
La "Garrafa en tu Barrio": qué se debe presentar para tener la garrafa subsidiada
Todos los interesados en acceder al beneficio del programa "La Garrafa en tu Barrio" deberán concurrir con:
- El envase
- Fotocopia de DNI
- Certificación negativa de la ANSES
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.
Para más información podés ingresar al link mendoza.gov.ar/gobierno/la-garrafa-en-tu-barrio/.
Precios de la garrafa según la zona de residencia
- Departamentos de Lavalle y Las Heras: $7.900
- Departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo: $8.900
- Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas: $9.000
- Departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000
- Departamento de Malargüe: $9.000
- Departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500
- Departamento de San Rafael y General Alvear: $10.000
Cronograma semanal del 26 al 31 de enero
Lunes 26
Guaymallén
- Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9:30.
- Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10:30.
- Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11:30.
- El Bermejo: Barrio Fuerza y Progreso. Manzana: 9. Casa: 17. A las 12:30.
- General Alvear
- Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.
- Ciudad: Barrio El Parque. S.U.M. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10:45.
Maipú
- Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9:30.
- San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10:30.
- San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta Nº 60 esquina Costa. A las 11:30.
- San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta provincial Nº 50. A las 12:30.
Las Heras
- El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30.
- El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30.
- El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11:30.
Tunuyán
- Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna ( Ex Cua Cua). A las 9.
- La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
- La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.
Martes 27
Guaymallén
- Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9:30.
- Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10:30.
- Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüerita y Chuquisaca. A las 11:30.
- Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. S.U.M. A las 12:30.
Godoy Cruz
- Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
- Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9:40.
- Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 10:20.
- Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.
- San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11:40.
- Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12:20.
San Rafael
- El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.
Luján
- Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9:30.
- Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10:30.
- Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
Tupungato
- Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9.
Miércoles 28
Maipú
- Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9:30.
- Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10:30.
- Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11:30.
Las Heras
- El Pastal: Escuela Nº 1-087 “Abdón Abraham”. Ruta Nacional Nº 40 y San Esteban. A las 9:30.
- El Pastal: CEDRyS Nº 11. El Pastal y San Esteban. A las 10:30.
- El Borbollón: Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. A las 11:30.
Tunuyán
- La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.
- La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.
- Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.
Guaymallén
- Puente de Hierro: Escuela de Boxeo “Esparta Box”. Severo del Castillo 11167. A las 9:30.
- Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10:30.
- El Sauce: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente a Barrio Constitución. A las 11:30.
- El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12:30.
San Rafael
- Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela Nº 1-266 “Josefa Correas”. A las 9.
- Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10:30.
- Las Paredes: Aeroclub. A las 12:30.
General Alvear
- Ciudad: Barrio Los Ranqueles. S.U.M. Calle Norma Maya. A las 9.
- Ciudad: Barrio Costa del Atuel. S.U.M. A las 10:45.
Jueves 29
Guaymallén
- Belgrano: Centro de Salud Nº 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9:30.
- Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10:30.
- Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca, entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11:30.
- Pedro Molina: Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12:30.
Godoy Cruz
- Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.
- Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9:40.
- San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.
- Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.
- Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11:40.
Maipú
- Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 9:30.
- Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 10:15.
San Carlos
- Chilecito: Plaza distrital. A las 10.
- Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10:30.
- Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11:30.
- Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
Luján
- Las Compuertas: Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9:30.
- Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10:30.
Tupungato
- Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.
San Rafael
- Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.
- Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 “Deoclesio García”. A las 10.
- Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10:30.
- Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 “Domingo Evaristo Bombal”. A las 12:40.
Las Heras - Alta Montaña
- Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
- Polvaredas: Destacamento policial. A las 11:30.
- Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.
- Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.
Viernes 30
Tunuyán
- Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.
- Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40, kilómetro 84. A las 11.
- Ciudad: Centro de Salud Nº 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Las Heras
- El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9:30.
- El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 10:30.
- El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30.
Malargüe
- Ciudad: Paraje: La Junta. S.U.M. A las 8.
- Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
General Alvear
- Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.
- Ciudad: Poste de Hierrio. Calle O. 150 metros al Oeste de ruta Nº 143. A las 10:45.
Capital
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.
- Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.
- Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Maipú
- El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9:30.
- El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11:45.
- El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12:30.
Sábado 31
Tunuyán
- Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9.
- Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 10.
- El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.
Las Heras
- El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.
- El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Calle Quintana. A las 10.
Capital - Recorrido 1
- Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
- Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
- Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
- Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
- Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 12:45.
- Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13.
- Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.