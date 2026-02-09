Cinco estudiantes de la Universidad de Congreso viajarán a Rumania con becas Erasmus+

Giuliana Cesetti, estudiante de Relaciones Internacionales Sofía López Tous, estudiante de Marketing Internacional Luciana Barrionuevo, estudiante de Relaciones Internacionales Ornella Sottile, estudiante de Administración Santino Rossini, estudiante de Relaciones Internacionales

La convocatoria tuvo alcance federal, ya que estuvo abierta a estudiantes de todas las sedes de la Universidad de Congreso, un rasgo poco frecuente en los programas de internacionalización universitaria del país y que refuerza el compromiso institucional con la equidad territorial y el acceso a oportunidades académicas internacionales.

Frente1 La convocatoria tuvo alcance federal, ya que estuvo abierta a estudiantes de todas las sedes de la Universidad de Congreso.

Acompañamiento de la Universidad de Congreso

Desde el inicio del proceso de selección hasta la concreción del viaje, la Universidad de Congreso desplegó un acompañamiento institucional integral para los estudiantes y sus familias, brindando asesoramiento académico, administrativo y logístico, así como instancias de orientación previas a la movilidad.

Este acompañamiento forma parte de una política institucional orientada a cuidar y fortalecer la experiencia internacional de los estudiantes, garantizando condiciones de seguridad, contención y seguimiento académico durante toda la estadía en el exterior, y reafirmando el compromiso de la universidad con su comunidad educativa.

Internacionalización con proyección institucional

La movilidad se inscribe en una estrategia sostenida de internacionalización académica que la Universidad de Congreso viene desarrollando en los últimos años y que hoy se encuentra ratificada como uno de los ejes centrales de su proyecto institucional.

En este marco, la experiencia no se limita al intercambio estudiantil. Está previsto que durante el segundo semestre del año viajen docentes de la UC a la Universidad de Craiova para dictar seminarios intensivos y masterclasses, y que en marzo la Universidad de Congreso reciba en Mendoza a autoridades de la universidad rumana, con el objetivo de consolidar el vínculo y avanzar en la recepción de estudiantes europeos, idealmente a partir del segundo semestre.

Articulación diplomática y cooperación internacional

La concreción de esta misión académica fue posible gracias a una articulación institucional y diplomática que involucró a múltiples actores. La Universidad de Congreso destacó el acompañamiento de la Embajada de Rumania en la República Argentina, así como el rol del Consulado Honorario de Rumania en Mendoza, a cargo del Sr. Octavio Chirca.

Asimismo, se valoró especialmente la colaboración de la Embajada de la República Argentina en Rumania, que brindó apoyo y orientación durante el proceso, reforzando el carácter bilateral e institucional de la iniciativa.

Un paso clave para la universidad y la región

Este tipo de programas no solo impactan de manera directa en la trayectoria académica y personal de los estudiantes participantes, sino que también posicionan a la Universidad de Congreso como un referente en internacionalización universitaria en el interior del país, ampliando oportunidades que históricamente estuvieron concentradas en grandes centros urbanos.

La experiencia en Rumania marca así el inicio de una nueva etapa de cooperación internacional, con impacto directo en la formación académica, la proyección institucional y el fortalecimiento de redes universitarias entre Argentina y Europa.