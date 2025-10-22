Durante estos diez años, la UC ha formado a numerosos profesionales en carreras consolidadas como Licenciatura en Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Trabajo Social, Kinesiología y Abogacía, fortaleciendo su comunidad académica y su inserción en el entramado social y profesional del sur mendocino.
Universidad de Congreso en San Rafael: Una década de crecimiento y la apuesta por el futuro digital
La Universidad de Congreso (UC) celebra una década de presencia en la región sur de Mendoza, consolidándose como una institución de referencia por su crecimiento sostenido, la calidad de sus egresados y su proyección hacia las nuevas demandas del mundo digital
Mirando hacia el futuro, la Universidad apuesta a una oferta académica innovadora, incorporando cuatro nuevas licenciaturas presenciales totalmente alineadas con las transformaciones tecnológicas y del mercado laboral: Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial,Marketing Digital, Ciencias del Comportamiento y Administración de Negocios Digitales.
El crecimiento de la matrícula ha impulsado también una ampliación en la infraestructura: actualmente, las clases se desarrollan en las instalaciones del Colegio de los Hermanos Maristas, mientras que las áreas administrativas, inscripciones y coordinación académica funcionan en el Colegio del Carmen, donde se encuentra la sede central de la UC en San Rafael.
Uno de los pilares que distingue a la institución es su modelo de prácticas profesionales integradas, que permiten a los estudiantes formarse en contacto directo con el ámbito laboral real. A través de una amplia red de convenios con instituciones del sector público y privado, los estudiantes realizan experiencias en áreas de salud, educación, justicia, deporte y acción social.
Entre las organizaciones con las que la UC mantiene acuerdos figuran la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, Hospital Schestakow, Poder Judicial Zona Sur, OSP, Sedronar, Sociedad Psicoanalítica de Mendoza (SPM), Club Huracán, Asociación Conciencia, Ministerio de Salud, DGE, Facultad de Psicología de la UNC, UNCUYO, Cámara de Comercio Internacional, Centro de Día Avanzar, Hospital Español, entre muchas otras.
Esta red fortalece lo que la institución denomina su “Gran Comunidad UC”, un ecosistema que conecta la formación académica con la práctica profesional y el compromiso social. De cara al ciclo lectivo 2026, la Universidad de Congreso abre sus inscripciones invitando a quienes buscan una carrera con proyección, formación práctica y cuotas accesibles.
Los interesados pueden acercarse a la sede de Comandante Salas 339, San Rafael, o consultar más información en www.ucongreso.edu.ar.