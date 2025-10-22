Universidad de Congreso en San Rafael: Una década de crecimiento y la apuesta por el futuro digital

Uno de los pilares que distingue a la institución es su modelo de prácticas profesionales integradas, que permiten a los estudiantes formarse en contacto directo con el ámbito laboral real. A través de una amplia red de convenios con instituciones del sector público y privado, los estudiantes realizan experiencias en áreas de salud, educación, justicia, deporte y acción social.

Durante estos diez años la Universidad de Congreso ha formado a numerosos profesionales en carreras consolidadas.

Entre las organizaciones con las que la UC mantiene acuerdos figuran la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, Hospital Schestakow, Poder Judicial Zona Sur, OSP, Sedronar, Sociedad Psicoanalítica de Mendoza (SPM), Club Huracán, Asociación Conciencia, Ministerio de Salud, DGE, Facultad de Psicología de la UNC, UNCUYO, Cámara de Comercio Internacional, Centro de Día Avanzar, Hospital Español, entre muchas otras.

Esta red fortalece lo que la institución denomina su “Gran Comunidad UC”, un ecosistema que conecta la formación académica con la práctica profesional y el compromiso social. De cara al ciclo lectivo 2026, la Universidad de Congreso abre sus inscripciones invitando a quienes buscan una carrera con proyección, formación práctica y cuotas accesibles.

Los interesados pueden acercarse a la sede de Comandante Salas 339, San Rafael, o consultar más información en www.ucongreso.edu.ar.