El bodegón que ofrece pastel de papas por sólo $10.500

Destaca entre sus atractivas propuestas una oferta especial que por un precio de $10.500 ofrece un pastel de papas. Incluso por el mismo valor se puede obtener otro plato típico como una pechuga grillé acompañada de guarnición.

bodegon los hermanos 2

Además de estos platos típicos de bodegón, la diversidad gastronómica de Los Hermanos incluye entradas como tortilla de papas, provoleta o hasta incluso porciones de rabas. Estos platos lo convierten en un sitio óptimo para conjuntos que desean una vivencia culinaria plena sin sobrepasar los límites económicos.

Los Hermanos emerge como un referente ineludible en Buenos Aires, al entrelazar sinceridad, gustos heredados y costos equitativos para forjar instantes inolvidables. Quienes buscan adentrarse en la comida argentina, destacando la tradición de la comida argentina, en un marco confortable y sin comprometer las finanzas, hallarán en este bodegón un destino esencial.