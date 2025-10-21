El bodegón donde tres porciones de asado cuestan $17.000

Entre sus atractivas ofertas, resalta una promoción diseñada que solo cuesta $17.000 e incluye 3 tiras de asado. Incluso se puede pedir media porción de asado, que son 2 tiras, y tiene un precio de $14.000. Esta iniciativa lo convierte en una elección práctica y económica para quienes transitan por el centro de Buenos Aires.

bodegon la soñada 2 El bodegón se destaca por hacer unos excelentes asados. Foto: Google.

La variedad de La Soñada abarca desde diversos cortes de carne a la parrilla hasta alternativas como la opción de comerlo servido al plato o en sánguche. Incorpora varias propuestas para grupos, ideales para quienes planean una comida compartida sin exceder el presupuesto, garantizando una vivencia plena y satisfactoria.

Este emblemático bodegón se afianza como un sitio esencial en Buenos Aires, fusionando sinceridad, gustos ancestrales y tarifas equitativas para generar experiencias inigualables. Aquellos interesados en descubrir la auténtica comida argentina, con énfasis en la parrilla, en un marco cálido y sin mermar las finanzas, encontrarán aquí un punto de visita imprescindible.