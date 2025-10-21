El bodegón donde tres porciones de asado cuestan $17.000

Un bodegón típico con un ambiente acogedor y hogareño representa la opción ideal para una cena tranquila o una velada nocturna inolvidable. Lo que lo vuelve irresistible son sus tarifas económicas que permiten a los visitantes deleitarse con una propuesta gastronómica integral centrada en el asado, sin generar tensiones financieras.
Dentro del bullicioso mundo culinario de Buenos Aires, este local emerge como un oasis para los que persiguen genuinos sabores y excelencia a precios moderados. Instalado en una área concurrida por turistas, en la calle Maipú 841 —a pasos del icónico Obelisco—, rescata el espíritu del asado mediante un espacio que remite a los antiguos comedores. Con una ambientación simple y reconfortante, fomenta encuentros especiales junto a seres queridos.
El bodegón para comer asado barato
Especializado en asados, el menú de La Soñada integra la herencia gastronómica del país, atrayendo a apasionados de las carnes cocinadas a las brasas. En una urbe donde los costos de los establecimientos suelen dispararse, este rincón brilla al presentar opciones que unen raíces culturales y gusto exquisito, manteniendo el impacto en el bolsillo al mínimo.
Entre sus atractivas ofertas, resalta una promoción diseñada que solo cuesta $17.000 e incluye 3 tiras de asado. Incluso se puede pedir media porción de asado, que son 2 tiras, y tiene un precio de $14.000. Esta iniciativa lo convierte en una elección práctica y económica para quienes transitan por el centro de Buenos Aires.
La variedad de La Soñada abarca desde diversos cortes de carne a la parrilla hasta alternativas como la opción de comerlo servido al plato o en sánguche. Incorpora varias propuestas para grupos, ideales para quienes planean una comida compartida sin exceder el presupuesto, garantizando una vivencia plena y satisfactoria.
Este emblemático bodegón se afianza como un sitio esencial en Buenos Aires, fusionando sinceridad, gustos ancestrales y tarifas equitativas para generar experiencias inigualables. Aquellos interesados en descubrir la auténtica comida argentina, con énfasis en la parrilla, en un marco cálido y sin mermar las finanzas, encontrarán aquí un punto de visita imprescindible.