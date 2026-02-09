Un truco casero es un procedimiento o herramienta de casa que sirve para limpiar, lavar ropa, arreglar cosas rotas, reutilizar materiales y espantar plagas. Muchos trucos famosos que utilizamos a diario nacieron de una abuela que hace años necesitaba una solución barata y rápida.
El truco casero de la abuela para que la ropa huela rico y no pierda color al lavarla
La mayoría de los trucos caseros de abuela suelen ser económicos, útiles y prácticos. Para mantener la ropa siempre con rico olor y blanquear las prendas de colores claros, puedes recurrir a un truco casero.
Si colocamos la ropa blanca o clara en una olla grande con agua hirviendo y algunas rodajas de limones, removemos y dejamos actuar, podemos obtener prendas con un aroma cítrico natural y con sus colores intactos.
El limón evita que la ropa se llene de manchas amarillas, manchas de transpiración o marcas del propio roce corporal. Si no tienes limón, puedes usar un poco de vinagre blanco. Este truco casero me lo enseñó mi abuela María.
¿Y qué puedo hacer para que la ropa no pierda color? Si temes que la ropa se destiña, puedes remojarla en agua con sal antes de meterla al lavarropas. Deja que actúe en la mezcla 30 minutos y luego lávala con normalidad. Otro truco casero de abuela muy interesante.
Consejos para mantener la ropa limpia y como nueva por más tiempo
- Antes de empezar a lavar ropa a mano o en el lavarropas, lee bien las etiquetas de cuidado de cada prenda. Las instrucciones de lavado están pensadas para cada material y tejido; si las ignoramos, la ropa se puede achicar, deformar o perder color.
- Clasifica la ropa antes de meterla al lavarropas, según color, tejido y temperatura de lavado. Cuando mezclamos tejidos de diferente grosor o de colores muy contrarios entre sí, es probable que la ropa se tiña o destiña. Lo mismo pasa cuando usamos programas de lavado que no son los adecuados.
- Seca bien las prendas al aire libre antes de guardarlas. Una prenda con humedad genera mal olor y, en el peor de los casos, pueden aparecer hongos.
- Organiza la ropa en tu armario por color, peso y uso. Lo mejor es guardar las prendas de invierno o las prendas que no uses en cajas de plástico en la parte de arriba del armario. No guardes ropa sin una bolsa o cubierta porque puede atacarle una plaga de polillas o se puede llenar de humedad.
- Realiza limpiezas del armario cada cierto tiempo, para chequear el estado de la ropa y separar aquello que no uses, para donar o regalar.
- Guarda los zapatos en sus cajas o en repisas para zapatos. Evita que se acumulen con otras prendas de ropa o zapatos.