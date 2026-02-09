El truco casero de la abuela para que la ropa huela rico y no pierda color al lavarla

secar ropa Las abuelas tienen trucos caseros para casi cualquier asunto hogareño.

El truco casero de la abuela para que la ropa no pierda color y siempre huela rico

La mayoría de los trucos caseros de abuela suelen ser económicos, útiles y prácticos. Para mantener la ropa siempre con rico olor y blanquear las prendas de colores claros, puedes recurrir a un truco casero.

Si colocamos la ropa blanca o clara en una olla grande con agua hirviendo y algunas rodajas de limones, removemos y dejamos actuar, podemos obtener prendas con un aroma cítrico natural y con sus colores intactos.