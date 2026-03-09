En la búsqueda constante por mejorar la calidad del sueño sin recurrir a fármacos, los remedios ancestrales están viviendo un renacimiento. Entre ellos, el hábito de rociar manzanilla en las almohadas se ha convertido en una tendencia aprobada por muchas personas.
Rociar manzanilla en las almohadas de la cama: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La manzanilla (Matricaria chamomilla) es mundialmente conocida por sus propiedades calmantes cuando se ingiere en infusión. Sin embargo, su uso a través de la aromaterapia en las almohadas ofrece una vía de absorción distinta: el sistema olfativo.
Por qué rociar manzanilla en las almohadas
Cuando inhalamos las partículas volátiles de la manzanilla, estas viajan directamente al sistema límbico, la parte del cerebro encargada de regular las emociones y el sueño. El principal componente responsable de este efecto es el apigenina, que entre otras cosas reduce el imsomnio.
Para obtener todos los beneficios sin dañar tus sábanas ni generar humedad excesiva, no se recomienda usar el té de manzanilla convencional. Lo ideal es utilizar un hidrolato de manzanilla o una bruma textil casera.
Mezcla 50 ml de agua destilada con 10 gotas de aceite esencial de manzanilla pura. Agita bien y rocía a una distancia de 30 cm de tus almohadas unos minutos antes de acostarte.
Aunque la manzanilla es un remedio natural, asegúrate de no ser alérgico a las plantas de la familia de las margaritas (Asteraceae). Asimismo, si tienes mascotas que duermen en la cama, consulta con un veterinario, ya que algunos aceites esenciales pueden ser fuertes para su sensible olfato.
Los beneficios de este truco casero
- Reducción del cortisol: el aroma de la manzanilla ayuda a descender los niveles de la hormona del estrés, permitiendo que el cuerpo entre en un estado de relajación profunda antes de dormir.
- Alivio de la ansiedad nocturna: para quienes sufren de pensamientos intrusivos al apagar la luz, este hábito actúa como un ancla sensorial que calma el sistema nervioso.
- Mejora de la higiene del sueño: establecer este ritual entrena al cerebro para asociar el olor de la manzanilla con el momento de descansar, facilitando una conciliación del sueño más rápida.