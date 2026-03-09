Rociar manzanilla en las almohadas de la cama: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Para obtener todos los beneficios sin dañar tus sábanas ni generar humedad excesiva, no se recomienda usar el té de manzanilla convencional. Lo ideal es utilizar un hidrolato de manzanilla o una bruma textil casera.

Mezcla 50 ml de agua destilada con 10 gotas de aceite esencial de manzanilla pura. Agita bien y rocía a una distancia de 30 cm de tus almohadas unos minutos antes de acostarte.

manzanilla Puedes recurrir al té de manzanilla para lograr estos beneficios.

Aunque la manzanilla es un remedio natural, asegúrate de no ser alérgico a las plantas de la familia de las margaritas (Asteraceae). Asimismo, si tienes mascotas que duermen en la cama, consulta con un veterinario, ya que algunos aceites esenciales pueden ser fuertes para su sensible olfato.

Los beneficios de este truco casero