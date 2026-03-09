El truco casero para sacar las manchas de tinta de la ropa: usando un poco de leche

Con la llegada de las clases, nuestros hijos vuelven de la escuela con algo más que historias por contar. Muchas veces regresan con un guardapolvo o camisa llena de manchas de tierra, tinta o comida.

calentar leche Este tipo de manchas son bastante complejas e imposibles, sobre todo cuando no se retiran a tiempo.

Para realizar este truco casero vas a necesitar un poco de leche tibia. Este truco o procedimiento es uno de los más llamativos, pero también uno de los más efectivos para este tipo de manchas.

Si las manchas de tinta en la ropa son recientes, antes de realizar el truco casero, debes colocar un papel de cocina sobre la tinta para absorber el excedente. Calienta un poco de leche en un jarrito o en el microondas. Tiene que estar tibia. Coloca la leche sobre las manchas. Asegúrate de que queden cubiertas por completo y deja que la ropa repose durante unas 6 horas. Frota suavemente y vuelve a repetir en el caso de que las manchas sean muy grandes. Finalmente, enjuaga la ropa con agua fría y lávala de forma habitual en el lavarropas.

Este truco casero funciona porque la leche actúa como un solvente natural. El porcentaje de grasa del ingrediente ayuda a despegar los aceites de la tinta y la acidez propia de la leche permite que los pigmentos de tinta se rompan sin dañar la ropa.

Otras opciones de truco casero para remover manchas de tinta

Si el truco casero de la leche tibia no te convence mucho, puedes realizar otros procedimientos igualmente efectivos.

ropa y lapicera Existen otros ingredientes y opciones de truco casero para retirar las manchas de lapicera.

La tinta de lapicera se puede remover de la ropa usando un poco de alcohol isopropílico. Se tienen que realizar toques suaves sobre la ropa y evitar que las manchas se expandan.

Existe otro truco casero bastante desconocido que se utiliza para limpiar las manchas de tinta de la ropa, usando laca para el pelo. Si rocias bastante laca sobre la ropa afectada y luego pasas un paño húmedo, la mancha desaparecerá en minutos.