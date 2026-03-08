El asado es mucho más que una comida; es un ritual donde la paciencia y la técnica se encuentran. Sin embargo, incluso el parrillero más experimentado se ha enfrentado alguna vez a un corte de carne que, a pesar de su buen aspecto, resulta rebelde al masticar. Es aquí donde el bicarbonato de sodio puede entrar en juego.
Colocar bicarbonato en la parrilla del asado: para qué sirve hacerlo y cuándo es el momento ideal
Si quieres llevar la calidad de tu asado a otro nivel, será mejor que consideres el uso del bicarbonato de sodio en la parrilla
Aunque parezca un truco de limpieza o repostería, el uso de este compuesto en la parrilla se ha convertido en el secreto mejor guardado para transformar cortes económicos en deliciosos bocados.
Para qué sirve aplicar el bicarbonato de sodio en la carne
La ciencia detrás de este truco es simple pero fascinante. El bicarbonato actúa como un regulador de pH. Al aplicarlo sobre la superficie de la carne, se altera su acidez, lo que provoca que las proteínas se relajen y no se contraigan con tanta fuerza durante la cocción.
Además de ablandar las fibras, este ingrediente potencia la reacción de Maillard. Este es el proceso químico responsable de que el asado adquiera ese color dorado oscuro y ese sabor tostado tan característico. Al elevar el pH, el bicarbonato acelera esta caramelización, logrando una costra perfecta.
Para que este método sea efectivo y no arruine el sabor de tu banquete, el tiempo es un factor crítico. El momento ideal para usarlo es siempre antes de llevar la carne a la parrilla, preferentemente entre 15 y 30 minutos antes de empezar la cocción.
Si buscas elevar el nivel de tus asados, especialmente cuando trabajas con cortes fibrosos como la falda o el matambre, el bicarbonato es tu mejor herramienta. Con él, puedes lograr sellados más estéticos y sabrosos.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
- Espolvoreado: cubre ligeramente la pieza de carne con una fina capa de bicarbonato (como si estuvieras usando sal fina).
- Reposo: deja que actúe a temperatura ambiente o en la heladera por un máximo de 30 minutos.
- El enjuague (Paso clave): antes de colocarla sobre los fierros de la parrilla, es fundamental lavar la pieza con agua fría para eliminar cualquier rastro de polvo.
- Secado y Salado: seca bien la superficie con papel absorbente (si entra húmeda, se hervirá) y luego procede a salar y asar como de costumbre.