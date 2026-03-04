Mezclar soda con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La razón número uno por la cual se recomienda ingerir soda con bicarbonato es para combatir la indigestión ácida y el reflujo gastroesofágico. Al entrar en el estómago, el bicarbonato actúa como un tampón que neutraliza el exceso de ácido clorhídrico.

La soda, al aportar gas, facilita la expulsión de aire atrapado mediante el eructo, lo que reduce la sensación de presión y pesadez abdominal de forma casi instantánea.

bicarbonato de sodio Si tienes acidez, este es el remedio casero ideal.

Más allá de la digestión, esta mezcla tiene otros usos menos conocidos pero igualmente interesantes:

Rendimiento deportivo: algunos atletas consumen pequeñas cantidades de bicarbonato diluido en agua o soda para neutralizar el ácido láctico en los músculos, permitiendo entrenamientos de alta intensidad más prolongados.

Salud bucal: utilizar la mezcla como enjuague ayuda a equilibrar el pH de la boca, protegiendo el esmalte dental de los ataques ácidos de los alimentos.

Alivio de la pesadez tras comidas copiosas: tras una cena abundante, la soda con una pizca de bicarbonato acelera la fragmentación de las grasas en el proceso digestivo inicial.

Precauciones a tener en cuenta

A pesar de sus beneficios, no se debe abusar de la mezcla. El bicarbonato es rico en sodio, por lo que personas con hipertensión o problemas renales deben consultar a su médico antes de incorporarlo como hábito.

Asimismo, un uso excesivo puede provocar un "efecto rebote", donde el estómago produce más ácido para compensar la neutralización constante. En conclusión, la mezcla de soda y bicarbonato sigue siendo un recurso valioso, económico y eficiente para el bienestar diario, siempre que se use con moderación.