Para este miércoles anunciaron un nuevo corte de agua: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

arreglo en cañerias de agua Bahía Blanca: hay trabajos programados para este miércoles.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa deberá afectar el suministro de agua en los barrios Evita y Spurr por la obra que lleva adelante el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), en la intersección de las calles La Pinta y Santa Fe. Si bien no se detalla el rango horario en que se cortará el agua, el servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que se terminen los trabajos.