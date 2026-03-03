Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 3 de marzo de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: una zona se quedará sin servicio este martes por tiempo indefinido
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa llevará adelante una intervención para reubicar las cañerías de agua dentro de la obra del nuevo puente sobre el Canal Maldonado, a la altura de la calle Pampa Central, en Bahía Blanca.
Las tareas demandarán la interrupción del servicio de agua en los barrios Vista Alegre y Maldonado, y también en la localidad de General Daniel Cerri. En tanto, en los barrios Villa Bordeu, Los Chañares y Don Ramiro, podrá notarse baja presión en la red de distribución.
Si bien la empresa no detallo que horarios abarcaran las obras, el servicio se reestablecerá paulatinamente a lo largo del día.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.