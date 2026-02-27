Corte de agua: debido a las intensas lluvias una zona se quedará sin servicio por tiempo indefinido

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

indundaciones en bahia blanca La obra se debe a la reconstrucción de infraestructura luego de las catástrofes naturales que afectaron Bahía Blanca.

Hoy se realizarán trabajos en el marco de la obra de recambio de cañerías en las intersecciones de la calle Cerrito con las calles Jacksonville, Inmigrantes y San Andrés, en Bahía Blanca. Producto de estas tareas, se afectará con falta de agua el sector comprendido por las calles Sarmiento, Constituyentes, Jacksonville y Cerrito, mientras duren las mismas.