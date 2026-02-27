Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este viernes 27 de febrero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: debido a las intensas lluvias una zona se quedará sin servicio por tiempo indefinido
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Hoy se realizarán trabajos en el marco de la obra de recambio de cañerías en las intersecciones de la calle Cerrito con las calles Jacksonville, Inmigrantes y San Andrés, en Bahía Blanca. Producto de estas tareas, se afectará con falta de agua el sector comprendido por las calles Sarmiento, Constituyentes, Jacksonville y Cerrito, mientras duren las mismas.
La obra forma parte de los recambios realizados en el marco de la reconstrucción de infraestructura luego de las catástrofes naturales que afectaron la ciudad. Por esta razón, se solicita cuidar el agua de red disponible en los sectores mencionados, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.
Recomendaciones para lo usuarios ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.