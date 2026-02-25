guas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 25 de febrero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Un corte de agua por arreglos en la red deja sin servicio a varios hogares: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa llevará adelante trabajos sobre cañerías en las calles Cambaceres y Leumman, entre Charcas y Yapeyú.
Las tareas a cargo de terceros, requieren la interrupción del suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Sívori, Avenida Cabrera, Tres Sargentos y Scalabrini Ortíz, hasta la finalización de las mismas. Cuando el trabajo esté terminado se recompondrá paulatinamente.
Por esta razón, se solicita a las personas usuarias del sector, realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso, cuidar su uso destinándolo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.
Recomendaciones para lo usuarios ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.