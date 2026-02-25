Un corte de agua por arreglos en la red deja sin servicio a varios hogares: en qué zona

corte de agua en bs as Palos Verdes: trabajos programados en la red de agua.

Las tareas a cargo de terceros, requieren la interrupción del suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Sívori, Avenida Cabrera, Tres Sargentos y Scalabrini Ortíz, hasta la finalización de las mismas. Cuando el trabajo esté terminado se recompondrá paulatinamente.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias del sector, realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso, cuidar su uso destinándolo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

Recomendaciones para lo usuarios ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

agua (2) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.