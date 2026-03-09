Ganó las elecciones y presidirá un club del ascenso: quién es María Sol Méndez

Con el 57% de los votos, María Sol Méndez ante la lista oficialista "Español de Primera", en una elección que contó con 262 votos. Así, en el Día Internacional de la Mujer, Méndez se convirtió en la séptima mujer en presidir un club en la historia del fútbol argentino.

Quién es María Sol Méndez, la nueva presidenta del ascenso

María Sol Méndez fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dos períodos (2017-2021 por Vamos Juntos; 2021-2025 por Juntos por el Cambio). Antes de ser candidata a presidente, la ex legisladora tuvo una participación distinguida en la sanción de la Ley de Reparación Histórica por unos terrenos que tiene el club en CABA. El Gobierno de la Ciudad pretendía utilizarlos para ampliar el Instituto Superior de Seguridad Pública y por esta ley, firmada el 27 de noviembre del año pasado, el club obtuvo el permiso “a título precario” por 20 años para recuperar esa parte de su predio, en el barrio de Bajo Flores.