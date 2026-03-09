Ganó las elecciones y presidirá un club del ascenso: quién es María Sol Méndez
María Sol Méndez se suma a la corta pero destacada lista de mujeres que han presidido un club en el fútbol argentino
Por UNO
Por fortuna, las mujeres cada se abren más camino en el mundo del fútbol. María Sol Méndez es una de ellas. La abogada pisó fuerte en el ascenso este domingo y se convirtió en la nueva y primera presidenta de la historia de Deportivo Español, club que milita en la Primera C del fútbol argentino.
Con el 57% de los votos, María Sol Méndez ante la lista oficialista "Español de Primera", en una elección que contó con 262 votos. Así, en el Día Internacional de la Mujer, Méndez se convirtió en la séptima mujer en presidir un club en la historia del fútbol argentino.
Quién es María Sol Méndez, la nueva presidenta del ascenso
María Sol Méndez fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dos períodos (2017-2021 por Vamos Juntos; 2021-2025 por Juntos por el Cambio). Antes de ser candidata a presidente, la ex legisladora tuvo una participación distinguida en la sanción de la Ley de Reparación Histórica por unos terrenos que tiene el club en CABA. El Gobierno de la Ciudad pretendía utilizarlos para ampliar el Instituto Superior de Seguridad Pública y por esta ley, firmada el 27 de noviembre del año pasado, el club obtuvo el permiso “a título precario” por 20 años para recuperar esa parte de su predio, en el barrio de Bajo Flores.
"Esto le va a permitir a Español volver a renacer, sin dudas", había declarado la entonces legisladora que hoy fue confirmada como futura presidenta de Deportivo Español.
Así, Méndez se suma a una corta pero histórica lista de presidentas en el fútbol argentino. Entre ellas se destaca Lucía Barbuto, que se hizo cargo de Banfield entre 2018 y 2021, en Primera División.
También se encuentra Natividad Gallego de Marcovecchio, que asumió en Platense en 1971 tras la renuncia del presidente y el vicepresidente primero, Edith Pecorelli en Temperley, que ganó las elecciones para gestionar al club en 1996, Gladys Ruifernandez, elegida en 2003 para presidir a San Martín de Burzaco, y Valeria Cisneros, que con 34 años asumió la presidencia de Central Ballester, en 2011 y en la ya extinta Primera D, con una realidad muy austera: como el club no tenía sede, las reuniones de comisión eran en su casa, donde también guardaba la ropa de utilería del club.