El incómodo horario para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de China de la Fórmula 1

El próximo fin de semana (del viernes 13 al domingo 15 de marzo) se correrá el Gran Premio de China con la particularidad que también caracterizó la carrera de este fin de semana en Australia: el huso horario. Por la ubicación geográfica, la acción tendrán nuevamente horarios inusuales para la Argentina y para los fanáticos de Franco Colapinto.

Franco Colapinto se prepara para correr el Gran Premio de China por la segunda fecha de la Fórmula 1.

El incómodo horario para ver el Gran Premio de China con Franco Colapinto

El Gran Premio de China, a correrse en el Circuito Internacional de Shanghai, será la primera prueba de la temporada que cuente con el formato sprint en su agenda de actividades. Serán seis las carreras del 2026 las que contarán con el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.