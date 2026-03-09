El incómodo horario para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de China de la Fórmula 1

Franco Colapinto se encuentra rumbo a China para disputar el segundo Gran Premio de la temporada. Luego de finalizar en el puesto 14 en el circuito de Australia, el argentino ya se prepara para el próximo desafío en la Fórmula 1 a bordo del Alpine.
Franco Colapinto afrontará la segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de China
El próximo fin de semana (del viernes 13 al domingo 15 de marzo) se correrá el Gran Premio de China con la particularidad que también caracterizó la carrera de este fin de semana en Australia: el huso horario. Por la ubicación geográfica, la acción tendrán nuevamente horarios inusuales para la Argentina y para los fanáticos de Franco Colapinto.
El Gran Premio de China, a correrse en el Circuito Internacional de Shanghai, será la primera prueba de la temporada que cuente con el formato sprint en su agenda de actividades. Serán seis las carreras del 2026 las que contarán con el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.
El triunfo de los Mercedes en el Gran Premio de Australia dio que hablar en el paddock por la solidez que mostraron ambadas monoplazas en pista. No fue así con los Alpine y tampoco con el último campeón del Campeonato de Constructores: McLaren. Piastri sufrió un accidente en la vuelta de calentamiento y Lando Norris -último campeón- terminó en la quinta ubicación por debajo de la Ferrari de Lewis Hamilton.
En China, todos los pilotos buscarán mejorar su performance en un año con muchos cambios en la Fórmula 1 que, sobre todo, pasan por la adaptación al componente eléctrico de los autos.
El horario del Gran Premio de China será atípico para los fanáticos de Franco Colapinto que quieran ver al argentino girar en el Circuito Internacional de Shanghai.
Viernes 13 de marzo
Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30 a.m
Clasificación sprint: 04.30 a 05.14 a.m
Sábado 14 de marzo
Carrera sprint: 00 a 1 a.m
Clasificación: 4 a 5 a.m
Domingo 15 de marzo
Carrera: 4 a.m