Si cuando escuchas música sientes escalofríos, esta es la condición física que padeces

¿Alguna vez te ha pasado que escuchaste una canción y te comenzaron a dar escalofríos, o que incluso se te puso la "piel de gallina"?
Aunque no lo creas, esto no es tan común, y solo le ocurre a pocas personas. La condición física que padece aquella persona que siente escalofríos al escuchar música se denomina frisson, y a continuación te brindamos información al respecto.
¿Qué es el frisson?
El frisson es una reacción física y emocional que algunas personas experimentan cuando escuchan música. Por lo general, se manifiesta como piel de gallina, escalofríos o un cosquilleo que recorre la espalda. Frisson en francés significa "escalofrío" o "estremecimiento", con raíces latinas que significan "tener frío".
Algunos estudios de neurociencia aseguran que esto ocurre cuando el cerebro detecta un pico emocional inesperado, como un cambio de tonalidad, un drop potente, la entrada de un coro o una interpretación vocal muy intensa.
Cuando el frisson ocurre, el cerebro activa el sistema de recompensa, liberando dopamina, el mismo neurotransmisor asociado al placer, la motivación e incluso a algunas experiencias adictivas.
Es por ello que en muchas ocasiones se define a la música como una herramienta poderosa, ya que puede causar muchas reacciones en el cuerpo. Investigaciones también han mostrado que las personas que experimentan frisson con más frecuencia suelen tener mayor apertura a nuevas experiencias y una sensibilidad más alta hacia el arte, lo que hace que vivan la música de una forma más profunda y emocional.
También es importante destacar que el frisson es generalmente breve, durando solo unos pocos segundos