Netflix sumó a su catálogo una de las historias más entrañables del cine y teatro nacional. Basada en la exitosa obra dirigida por Juan José Campanella, la adaptación cinematográfica de Parque Lezama desembarca en la plataforma para conmover a una nueva audiencia con su mezcla perfecta de humor, melancolía y sabiduría porteña.
Se estrenó en Netflix la película de juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco
Recién se estrena en Netflix esta increíble película de comedia, una excelente propuesta para ver el fin de semana
La película Parque Lezama, una joya de comedia de origen argentino, a se estrenó en la plataforma de Netflix el 7 de marzo de 2026, con una duración de 1 hora y 55 minutos.
Netflix: de qué trata la película Parque Lezama
La trama nos traslada a los bancos de uno de los parques más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la vida cruza a dos hombres de la tercera edad con personalidades diametralmente opuestas: León, un luchador incansable y eterno optimista con una imaginación desbordante, y Cardozo, un hombre escéptico, más apegado a la realidad y a las marcas que le ha dejado el paso del tiempo.
Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una amistad profunda y necesaria. A través de diálogos brillantes y situaciones cargadas de ironía, la película explora:
- La lucha por mantener la dignidad en la vejez.
- El valor de la amistad como refugio ante la soledad.
- La resistencia frente a un mundo que muchas veces intenta invisibilizar a los adultos mayores.
Reparto de Parque Lezama, película de Netflix
El alma de esta producción reside en las actuaciones de sus protagonistas, quienes logran una química excepcional que ya fue probada con años de éxito en las tablas:
- Luis Brandoni: encarna a León con esa chispa y verborragia que lo caracteriza, entregando un personaje tan hilarante como vulnerable.
- Eduardo Blanco: interpreta a Cardozo, siendo el contrapunto perfecto, con una actuación contenida y profundamente humana.
El elenco se completa con figuras que aportan frescura y contexto a la vida de estos dos amigos, bajo la lente de un Juan José Campanella que vuelve a demostrar su maestría para retratar la identidad argentina y las emociones universales.