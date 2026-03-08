Se estrenó en Netflix la película de juan José Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una amistad profunda y necesaria. A través de diálogos brillantes y situaciones cargadas de ironía, la película explora:

La lucha por mantener la dignidad en la vejez.

El valor de la amistad como refugio ante la soledad.

La resistencia frente a un mundo que muchas veces intenta invisibilizar a los adultos mayores.

netflix-parque-lezama1

Reparto de Parque Lezama, película de Netflix

El alma de esta producción reside en las actuaciones de sus protagonistas, quienes logran una química excepcional que ya fue probada con años de éxito en las tablas:

Luis Brandoni : encarna a León con esa chispa y verborragia que lo caracteriza, entregando un personaje tan hilarante como vulnerable.

: encarna a León con esa chispa y verborragia que lo caracteriza, entregando un personaje tan hilarante como vulnerable. Eduardo Blanco: interpreta a Cardozo, siendo el contrapunto perfecto, con una actuación contenida y profundamente humana.

El elenco se completa con figuras que aportan frescura y contexto a la vida de estos dos amigos, bajo la lente de un Juan José Campanella que vuelve a demostrar su maestría para retratar la identidad argentina y las emociones universales.