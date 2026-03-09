VIDEO: ¡Batalla campal histórica! 23 expulsados y piñas a traición en el fútbol de Brasil

El fútbol de Brasil acaba de romper un récord que nadie quería, pero que nos dejó a todos con la boca abierta. La final del Estadual entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en una batalla campal digna de una película de acción. En total, fueron 23 los expulsados.
El encuentro se definió a favor de Cruzeiro, que se impuso por 1-0 con gol de Kaio Jorge. Sin embargo, el festejo por el título quedó opacado apenas sonó el pitazo final. La tensión acumulada explotó tras un violento cruce entre el arquero Everson, del Atlético Mineiro, y el volante Christian.
Hulk y jugadores argentinos, protagonistas del escándalo
Las imágenes de los diferentes videos que se difundieron en las redes sociales son elocuentes: la magnitud de la gresca fue tal que la policía militar tuvo que intervenir con escudos para intentar separar a los planteles, mientras el árbitro Matheus Candançan observaba a la distancia.
Debido a la imposibilidad de mostrar las tarjetas en medio de las agresiones, el árbitro debió informar las sanciones horas después en el acta oficial. En total, fueron 12 jugadores de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro los que terminaron con la roja directa.
Por Cruzeiro fueron expulsados Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. Por Atlético Mineiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.
Récord lamentable en el fútbol de Brasil
Con este escándalo, el clásico mineiro superó la marca de 22 expulsados que ostentaba un partido entre Portuguesa y Botafogo desde 1954. Lo llamativo del reglamento es que, al ser una competencia estadual, estos 23 expulsados cumplirán su suspensión recién en el torneo del año próximo.
Con todo, Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a verse las caras el 3 de mayo por el Brasileirao, con la tensión de esta final todavía muy fresca.