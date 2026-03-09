VIDEO: ¡Batalla campal histórica! 23 expulsados y piñas a traición en el fútbol de Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2030784413609402771?s=48&partner=&hide_thread=false SE AGARRARON A LAS PIÑAS EN EL CLÁSICO ENTRE CRUZEIRO Y MINEIRO.pic.twitter.com/A0dZ6zq4Lb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 8, 2026

El foco de la polémica internacional se centró en Hulk, el experimentado delantero del Galo, quien fue captado lanzando un golpe de puño por la espalda al argentino Lucas Romero. Lucas Villalba, el otro argentino, respondió con una patada voladora que profundizó el descontrol.

futbol de brasil, pelea

Debido a la imposibilidad de mostrar las tarjetas en medio de las agresiones, el árbitro debió informar las sanciones horas después en el acta oficial. En total, fueron 12 jugadores de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro los que terminaron con la roja directa.

Por Cruzeiro fueron expulsados Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. Por Atlético Mineiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Récord lamentable en el fútbol de Brasil

Con este escándalo, el clásico mineiro superó la marca de 22 expulsados que ostentaba un partido entre Portuguesa y Botafogo desde 1954. Lo llamativo del reglamento es que, al ser una competencia estadual, estos 23 expulsados cumplirán su suspensión recién en el torneo del año próximo.

Con todo, Cruzeiro y Atlético Mineiro volverán a verse las caras el 3 de mayo por el Brasileirao, con la tensión de esta final todavía muy fresca.