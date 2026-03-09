El calamar de Argentina rompe récord de pesca y está en la mira de China

En muchos años, las capturas superan las 700 mil toneladas, lo que posiciona a esta pesquería entre las más grandes del mundo para esta especie. Es uno de los productos pesqueros más exportados del Atlántico Sur. Los principales destinos son: China, Corea Republicana, Singapur, España, Tailandia, Italia, Japón y Vietnam.

Uno de los calamares más pescados del mundo

Los desembarques de la especie Calamar Illex al cierre de la temporada 2025 alcanzaron las 203.956 toneladas (récord que no se superaba desde hacía 17 años).

Una de las razones principales de este éxito es la riqueza biológica de la plataforma continental argentina. Allí confluyen corrientes oceánicas que generan zonas de alta productividad marina, favoreciendo la presencia de plancton y pequeños peces que sirven de alimento para el calamar.

A diferencia de otras especies que se destinan principalmente al consumo interno, el calamar de Argentina está orientado casi por completo a la exportación. En este contexto, Asia se ha convertido en el principal destino comercial. Países como China, South Korea y Japan concentran una gran parte de las compras, ya que el calamar forma parte esencial de su gastronomía y de su industria alimentaria.

La existencia de una flota especializada y de puertos pesqueros preparados para procesar grandes volúmenes también ha sido determinante. Buques poteros, diseñados específicamente para la captura de calamar, operan cada temporada en el Atlántico sur, aprovechando los momentos de mayor abundancia de la especie. Este sistema productivo permite que el recurso llegue rápidamente a plantas de procesamiento y luego a los mercados de varias partes del mundo.