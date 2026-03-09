Francescoli, contundente: la salida de Gallardo de River y su respuesta sobre las supuestas peleas del plantel

Embed

Francescoli y la elección de Coudet como nuevo entrenador de River

Con relación a la elección de Eduardo Coudet como nuevo DT del elenco de Núñez ara reemplazar a Gallardo, el dirigente de 64 años señaló que fue a buscar un entrenador experimentado y con una fuerte carga motivacional, para recuperar el espíritu de un equipo caído.

"A Coudet lo elegimos nosotros. Logró buenas actuaciones en Racing, Rosario Central e Inter de Brasil y es el momento este para él. El estado de ánimo del plantel está caído y es muy bueno ‘Chacho’ para tratar de levantarlos”, remarcó el uruguayo.

Chacho Coudet Francescoli habló de la llegada de Coudet a River.

Por último, el Príncipe se refirió al lateral Marcos Acuña, a quien le habían endilgado una supuesta pelea con Gallardo que después fue desmentida.

"¿Si Acuña debe bajar un cambio? Es un jugador extraordinario, pero se mete en un lío cuando sale de ahí. Es difícil controlarlo; no hay que hablarle, ya tiene la experiencia necesaria y debe buscar solucionar eso", cerró.