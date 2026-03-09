Inicio Ovación Fútbol Enzo Francescoli
Habló el Príncipe

Francescoli, contundente: la salida de Gallardo de River y su respuesta sobre las supuestas peleas del plantel

El Secretario Técnico de River Enzo Francescoli habló de varios temas en una entrevista. Fue consultado por la salida de Marcelo Gallardo y sobre las supuestas peleas del plantel millonario

Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Francescoli sonreía junto a Marcelo Gallardo, quiien se fue de Riiver.

Enzo Francescoli fue contundente. El Secretario Técnico de River fue consultado por la salida de Marcelo Gallardo y sobre las supuestas peleas del plantel millonario.

“El balance mayor lo hice con él (con Gallardo) y me lo guardo con él. Para mí tenía claro que el final del año pasado había sido malo e intentó mejorar al equipo este año. Tuvo un golpe y no encontró las respuestas que quería, por eso imagino que vio el final", le dijo Francescoli a ESPN.

Francescoli abrazaba a Gallardo.

Qué dijo Francescoli sobre las supuestas peleas del plantel de River

Además dijo que nunca vio algún tipo de cruce entre los jugadores y el DT y negó peleas internas: "En las relaciones personales no me meto, con las laborales con los jugadores nunca vi. Para nada, y eso que voy siempre a los entrenamientos", dijo El Príncipe.

Francescoli y la elección de Coudet como nuevo entrenador de River

Con relación a la elección de Eduardo Coudet como nuevo DT del elenco de Núñez ara reemplazar a Gallardo, el dirigente de 64 años señaló que fue a buscar un entrenador experimentado y con una fuerte carga motivacional, para recuperar el espíritu de un equipo caído.

"A Coudet lo elegimos nosotros. Logró buenas actuaciones en Racing, Rosario Central e Inter de Brasil y es el momento este para él. El estado de ánimo del plantel está caído y es muy bueno ‘Chacho’ para tratar de levantarlos”, remarcó el uruguayo.

Francescoli habl&oacute; de la llegada de Coudet a River.

Por último, el Príncipe se refirió al lateral Marcos Acuña, a quien le habían endilgado una supuesta pelea con Gallardo que después fue desmentida.

"¿Si Acuña debe bajar un cambio? Es un jugador extraordinario, pero se mete en un lío cuando sale de ahí. Es difícil controlarlo; no hay que hablarle, ya tiene la experiencia necesaria y debe buscar solucionar eso", cerró.

