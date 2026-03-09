Pocos lo saben: por qué recomiendan acariciar las hojas de una planta durante sus primeros días de vida

Experimentos en especies como el tomate, la lechuga y las petunias han demostrado que este simple gesto puede reducir la elongación excesiva del tallo entre un 20% y un 50%, otorgando una estabilidad que los reguladores químicos envidiarían.

hojas plantas Jardinería: la razón por la que debés acariciar las hojas de las plantas.

Implementar esta técnica es algo sencillo: bastará con acariciar las plántulas de 1 a 10veces al día. Podés usar tus propias manos o un plumero suave durante apenas unos segundos.

En este sentido, un dato a tener en cuenta pasará por el tiempo durante el cual debemos hacer este truco de jardinería: una estimulación de aproximadamente 18 días es suficiente para fortalecer la estructura sin afectar el desarrollo posterior.

Además, esta técnica es ideal para plantas de crecimiento vertical, como por ejemplo la sansevieria o lengua de suegra, ya que responden con mayor intensidad que aquellas de porte rastrero o bajo.

acariciar hojas de plantas Las plantas crecerán más fuertes gracias a este truco de jardinería.

Por otro lado, si bien las plantas resultantes serán más resistentes ante plagas, sequías o trasplantes, esto no necesariamente se traduce en frutos más grandes o numerosos, en caso de ejemplares frutales. De hecho, si el estímulo se prolonga de forma excesiva más allá del intervalo recomendado, la producción total podría disminuir en ciertas variedades.