La razón por la que tu potus tiene las hojas blancas

Existen múltiples variedades de potus y muchas de ellas son naturalmente jaspeadas o presentan patrones de dos colores. El blanco es un rasgo distintivo que puede acentuarse según las condiciones de luz.

Cuando la planta está en espacios con mayor cantidad de sombra, es probable que sus hojas sean de un color más uniforme y no tengan tantos diseños o jaspeados. No es necesariamente una mala señal, pero sí puede ser un indicador de falta de luz solar.

El origen de la pigmentación blanca en el potus

Este color es, en realidad, producto de una mutación genética. Las secciones blancas de la hoja carecen de clorofila, que es el pigmento responsable del color verde y el motor que permite realizar la fotosíntesis.

Por esta razón, las variedades de potus con muchas manchas blancas suelen tener un desarrollo más lento o dificultades para crecer en rincones con muy poca claridad, ya que tienen menos "superficie verde" para producir su propio alimento.

potus Las hojas blancas son producto de la genética de la planta y de la exposición al sol.

Cómo cuidar un potus con estas características

Al tratarse de una condición genética, no podés "curar" la hoja, pero sí podés mejorar la calidad de vida de la planta. La recomendación principal es optimizar el acceso a la luz solar del potus.

Ubicación ideal : coloca el potus en un sitio donde reciba luz indirecta o filtrada por una cortina. Esto es crucial durante el invierno, cuando los días son más cortos.

El riesgo del exceso: ten cuidado con el sol directo. Si bien los potus necesitan luz, una exposición excesiva puede quemar las hojas, volviéndolas quebradizas y de color marrón.

planta de potus Las plantas con poca luz solar y hojas blancas suelen crecer más lento.

El potus es una planta muy comunicativa; solo basta con observar sus señales para entender qué necesita para seguir embelleciendo tu hogar.