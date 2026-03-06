¡Atento River! así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Los Millonarios, la Academia y el Ciclón formarán parte del Bombo 1 en la ceremonia que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol y los acompañarán Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos, todos de Brasil, y Olimpia de Paraguay.

Gustavo Costas

Dentro de menos de dos semanas los 8 cabezas de serie conocerán a sus rivales que surgirán de los Bombos 2, 3 y 4, con la salvedad de que en cada grupo no puede haber equipos de un mismo país.