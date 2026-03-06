¡Atento River! así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Con la disputa de los 12 encuentros de la fase previa quedaron conformados los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en la que River, Racing y San Lorenzo figuran entre los favoritos.
Los Millonarios, la Academia y el Ciclón formarán parte del Bombo 1 en la ceremonia que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol y los acompañarán Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos, todos de Brasil, y Olimpia de Paraguay.
Dentro de menos de dos semanas los 8 cabezas de serie conocerán a sus rivales que surgirán de los Bombos 2, 3 y 4, con la salvedad de que en cada grupo no puede haber equipos de un mismo país.
En el Bombo 2 el único equipo argentino será Tigre y los posibles rivales de los representantes de la AFA son Bragantino y Vasco da Gama de Brasil; Palestino de Chile, Millonarios y América de Cali de Colombia; Caracas FC de Venezuela y Montevideo City Torque de Uruguay.
En el Bombo 3 los 8 equipos serán Cienciano de Perú, Audax Italiano de Chile, Blooming e Independiente Petrolero de Bolivia, Puerto Cabello de Venezuela, Boston River de Uruguay, Deportivo Cuenca y Macará, ambos de Ecuador.
Finalmente, en el Grupo 4, Riestra y Barracas Central estarán acompañados de Alianza Atlético de Perú, Recoleta de Paraguay y los 4 perdedores de la Fase Previa 3 de la Copa Libertadores en la que se disputarán 4 cruces: Botafogo vs. Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal vs. Carabobo, Deportes Tolima vs. O'Higgins y DIM vs. Juventud Las Piedras.