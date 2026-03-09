Sorpresivamente San Pablo echó a Hernán Crespo: por qué razón se terminó su segundo ciclo en el club brasileño

Gran sorpresa en el fútbol brasileño. San Pablo despidió al entrenador Hernán Crespo este lunes tras una reunión que hubo en el centro de entrenamiento de Barra Fund.
El ex delantero de River y la Selección argentina ya no estará en el banco en el próximo compromiso del equipo frente a Chapecoense por el Brasileirao.
La institución paulista confirmó que junto a Crespo también abandonan el club sus colaboradores Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote. Lo hizo mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales del club.
El club no dio detalles sobre los motivos de la decisión, aunque se supo que que existían diferencias entre el cuerpo técnico y algunos integrantes del plantel.
El exdelantero de 50 años cumplía su segunda etapa en el club paulista. Había regresado al Morumbi en julio de 2025 para reemplazar a Luis Zubeldía y desde entonces tuvo estos números:
Si se tienen en cuentasus dos ciclos al frente del equipo, Crespo alcanzó un total de 99 encuentros dirigidos, con 45 triunfos, 26 empates y 28 caídas. Su principal logro fue el Campeonato Paulista obtenido en 2021, título con el que San Pablo cortó una larga sequía de conquistas.
Crespo, hace algunas semanas, había sido vinculado con River tras la sorpresiva despedida de Marcelo Gallardo. Incluso, en una entrevista televisiva, el entrenador había dicho que era “un elogio” que los rumores apuntaran hacia él mientras el Millonario buscaba un sucesor para el Muñeco. Pero luego se descartó su llegada al Millo.