Se agranda la enfermería en Boca: las malas noticias que recibió Úbeda

“Ángel Romero se encuentra en recuperación de su lesión muscular de aductor izquierdo“, añadió el comunicado.

Los otros lesionados de Boca que preocupan a Úbeda

Belmone y Romero se suman a la larga lista de lesionados que tiene Boca. Ellos son Edinson Cavani, Milton Giménez Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos. Todo ellos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Romero se había entrenado a la par del grupo y se perfilaba para ser convocado contra San Lorenzo. Sin embargo, el club sacó un comunicado aclarando que sigue recuperándose de una lesión muscular.

Ángel Romero Ángel Romero sigue lesionado en Boca.

El cuerpo técnico pretende llevarlo de a poco y esperar a que esté al 100% para poder jugar. Había tenido buenos rendimientos en sus primeros partidos con la camiseta de Boca y el primer encuentro que se perdió fue ante Gimnasia de Mendoza.

Por otro lado, Úbeda recibió buenas noticias en medio de las ausencias: tras superar una lesión muscular, Juan Barinaga ya se sumó a los entrenamientos y sería parte del banco de suplentes para el clásico ante el Ciclón.