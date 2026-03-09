Inicio Ovación Fútbol
Un mal momento

Se agranda la enfermería en Boca: las malas noticias que recibió Úbeda

Boca sigue sumando malas noticias de cara al clásico ante San Lorenzo, que se jugará el próximo miércoles en La Bombonera y corresponde a la décima fecha del Torneo Apertura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Claudio Úbeda se preocupa por los lesionados que tiene Boca.

Boca sigue sumando lesionados de cara al clásico ante San Lorenzo, que se jugará el próximo miércoles en La Bombonera y corresponde a la décima fecha del Torneo Apertura. Tras el parate del fútbol, el Xeneize debe afrontar un complicado partido ante el Ciclón.

Todo indica que de cara al clásico, Claudio Úbeda repetiría la formación titular de Boca que viene de ganarle 3-0 a Lanús. Pero el DT tendrá que diagramar la lista de convocados sin dos jugadores, ya que Tomás Toto Belmonte y el paraguayo Ángel Romero están lesionados.

futbol-boca-Tomas-Belmonte (1).jpg
Belmonte es uno de los lesionados de Boca.

El club sacó el parte médico oficial en sus redes sociales. "Belmonte Presenta una lesión muscular grado 2 del aductor izquierdo”. Así el mediocampista xeneize estará sin jugar entre dos y cuatro semanas.

“Ángel Romero se encuentra en recuperación de su lesión muscular de aductor izquierdo“, añadió el comunicado.

tuit-belmonte-romero

Los otros lesionados de Boca que preocupan a Úbeda

Belmone y Romero se suman a la larga lista de lesionados que tiene Boca. Ellos son Edinson Cavani, Milton Giménez Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Exequiel Zeballos. Todo ellos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Romero se había entrenado a la par del grupo y se perfilaba para ser convocado contra San Lorenzo. Sin embargo, el club sacó un comunicado aclarando que sigue recuperándose de una lesión muscular.

Ángel Romero
&Aacute;ngel Romero sigue lesionado en Boca.

El cuerpo técnico pretende llevarlo de a poco y esperar a que esté al 100% para poder jugar. Había tenido buenos rendimientos en sus primeros partidos con la camiseta de Boca y el primer encuentro que se perdió fue ante Gimnasia de Mendoza.

Por otro lado, Úbeda recibió buenas noticias en medio de las ausencias: tras superar una lesión muscular, Juan Barinaga ya se sumó a los entrenamientos y sería parte del banco de suplentes para el clásico ante el Ciclón.

