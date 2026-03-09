Cómo llenar de mariposas tu jardín usando un poco de arena: truco de atracción efectivo

En la naturaleza, es común ver grupos de mariposas posadas sobre charcos de lodo o suelos húmedos; a este comportamiento se le conoce como puddling.

Al colocar una estación de arena húmeda en tu jardín, estás replicando este fenómeno natural, ofreciéndoles un "suplemento alimenticio" que las flores no pueden proveer.

Qué significa que las mariposas te visite en tu jardín.jpg Que tu jardín tenga mariposas es un indicador de buen estado.

Para que tu estrategia sea un éxito, coloca la bandeja en un lugar soleado y protegido del viento. Las mariposas son animales de sangre fría y necesitan el calor del sol para activar sus músculos de vuelo mientras se alimentan de los minerales de la arena.

Además de la arena, recuerda que mantener algunas piedras planas cerca permitirá que descansen y extiendan sus alas, regalándote una postal increíble en tu propia casa.

Paso a paso: cómo preparar tu estación de arena para las mariposas

Para aplicar este truco de atracción efectivo, no necesitas herramientas costosas. Sigue estos pasos: