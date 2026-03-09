Inicio Sociedad Quiniela de Mendoza
Quiniela

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 9 de marzo de 2026

Este lunes 9 de marzo se realizó el sorteo de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el primer premio fue para el número 5294

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 9 de marzo de 2026.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 9 de marzo de 2026.

Este lunes 9 de marzo se realizó el sorteo número 15512 de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el número ganador resultó ser el 5294. Mientras que en el segundo lugar salió el 9694 y en el tercer lugar el 3725.

El número ganador en los sueños significa "Cementerio".

►TE PUEDE INTERESAR: El significado de los sueños en números

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 9 de marzo.

A la cabeza: 5294

Todos los números según el orden en que quedaron:

  • 1: 5294
  • 2: 9694
  • 3: 3725
  • 4: 5990
  • 5: 9413
  • 6: 3432
  • 7: 4392
  • 8: 1525
  • 9: 3928
  • 10: 5066
  • 11: 9781
  • 12: 1184
  • 13: 2606
  • 14: 6303
  • 15: 5203
  • 16: 1391
  • 17: 9958
  • 18: 3937
  • 19: 1994
  • 20: 6626
A La Nocturna

Quiniela de Mendoza3.jpeg

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 9 de marzo de 2026

A La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 9 de marzo de 2026

A La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 9 de marzo de 2026

A La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 9 de marzo de 2026

A La Vespertina

Quiniela-de-Mendoza-portada6.jpg

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios:

  • Previa, a las 10.15
  • Primera, a las 12
  • Matutina, a las 15
  • Vespertina, a las 18
  • Nocturna, a las 21

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar