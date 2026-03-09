La reina de la Vendimia de 1988 perdió su banda durante el Acto Central y pidió que se la devuelvan

"Nos paramos con las reinas de mandato cumplido para acercarnos al escenario y entrar en la primera escena. En ese momento yo tenía la banda en una mano, pero no sé por qué, en el momento en que saludábamos a algunas personas que estaban sentadas, la perdí. No tengo registro del momento en que la perdí", contó en Radio Nihuil y sumó que estaba en el sector Malbec 5.

Marcela Anahí Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988. La Reina de la Vendimia de 1988, Marcela Gaua.

La banda es la original que recibió en 1988 cuando fue electa reina en representación de Tunuyán. Tiene bordado "Reina Nacional de la Vendimia '88", flecos dorados y uvas. Marcela la había guardado durante casi 4 décadas y la llevó al Acto Central porque les habían pedido a las ex soberanas que asistieran con sus bandas para participar en la primera escena.