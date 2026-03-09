Inicio Ovación Basquet Superliga de Básquetbol
BÁSQUET

Superliga de Básquetbol: Atlético Club San Martín le ganó a Rivadavia Básquet el clásico esteño

Por la 2ª fecha de la Superliga de Básquetbol local, Atlético Club San Martín le ganó al Naranja. Por la Liga Argentina perdió Huracán Las Heras y se complicó

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Atlético Club San Martín le ganó a Rivadavia Básquet en el partido que completó la 2ª fecha de la Superliga de Básquetbol local.

El Atlético Club San Martín le ganó a Rivadavia Básquet en el partido que completó la 2ª fecha de la Superliga de Básquetbol local.

Foto: Gentileza Salto Inicial

Este fin de semana se completó la segunda fecha del torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol de Mendoza. El domingo por la noche se jugó un clásico en el Este, y el triunfo fue para el quinteto de San Martín, que logró su primera victoria en el certamen.

En lo que fue un verdadero partidazo y transformó al estadio Esteban Constantini, el encuentro entre el local Atlético Club San Martín y Rivadavia Básquet se extendió a dos suplementarios y quedó finalmente para el anfitrión por 82 a 74, con parciales de: 23-24; 42-38 y 57-54.

El máximo anotador de San Martín fue Tiago Carrasco, que aportó 24 puntos, acompañado por Elías Del Ponte (16) para el equipo de Diego Amaya. Guido Francese sumó 20 tantos para los Naranjas rivadavienses.

la tabla de posiciones es liderada por Godoy Cruz Antonio Tomba, escoltado por Huracán Las Heras, ambos son los únicos invictos y suman 4 unidades, aunque los tombinos tienen mejor diferencia de goles.

La 3ª fecha de la Superliga de Básquetbol arranca el miércoles

Miércoles 11 de Marzo

  • 21.00: General San Martín – Israelita Macabi (en el Juan de Casas)
  • 21.30: Municipalidad de Junín – Atenas Sport Club (en el Posta del Retamo)
  • 21.30: Huracán Las Heras – U.D.San José (en el Vicente Polimeni)
  • 21.30: A.D.Anzorena – A.C.San Martín (en La Catedral)
  • 22.00: Municipalidad de San Carlos – Godoy Cruz (en El Fortín)

Domingo 15 de Marzo

  • 20.30: Rivadavia Básquet – Andes Talleres (en el Leopoldo Brozovix)
basquet-liga argentina-huracan las heras

Huracán Las Heras perdió por la Liga Argentina y se complica su permanencia

Este domingo el quinteto de Huracán Las Heras cayó ajustadamente de local frente a Independiente de Santiago del Estero, sufriendo la novena derrota consecutiva, lo que lo tiene en el fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional.

El máximo anotador del encuentro fue Kobe Julien, del equipo santiagueño, con 27 anotaciones, mientras que el jugador destacado del Globito fue Benjamín Marchiaro Fiore, con 13 tantos.

Huracán Las Heras suma 33 puntos en 27 partidos, está a tres del penúltimo, Colón de Santa Fe (36), con igual cantidad de partidos; y a cinco de Hindú (38), con un partido más.

Huracán Las Heras aún conserva chances de mantener la categoría, y le quedan cinco encuentros por jugar, tres de ellos de visitante.

Los próximos compromisos de Huracán Las Heras en la Liga Argentina

  • 16/03: Huracán Las Heras- Sportivo Suardi
  • 19/03: Comunicaciones- Huracán Las Heras
  • 21/03: Colón (SF)- Huracán Las Heras
  • 23/03: Santa Paula- Huracán Las Heras
  • 26/03: Huracán Las Heras- Estudiantes (Tuc.)

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas