Superliga de Básquetbol: Atlético Club San Martín le ganó a Rivadavia Básquet el clásico esteño

la tabla de posiciones es liderada por Godoy Cruz Antonio Tomba, escoltado por Huracán Las Heras, ambos son los únicos invictos y suman 4 unidades, aunque los tombinos tienen mejor diferencia de goles.

La 3ª fecha de la Superliga de Básquetbol arranca el miércoles

Miércoles 11 de Marzo

21.00: General San Martín – Israelita Macabi (en el Juan de Casas)

21.30: Municipalidad de Junín – Atenas Sport Club (en el Posta del Retamo)

21.30: Huracán Las Heras – U.D.San José (en el Vicente Polimeni)

21.30: A.D.Anzorena – A.C.San Martín (en La Catedral)

22.00: Municipalidad de San Carlos – Godoy Cruz (en El Fortín)

Domingo 15 de Marzo

20.30: Rivadavia Básquet – Andes Talleres (en el Leopoldo Brozovix)

Huracán Las Heras perdió por la Liga Argentina y se complica su permanencia

Este domingo el quinteto de Huracán Las Heras cayó ajustadamente de local frente a Independiente de Santiago del Estero, sufriendo la novena derrota consecutiva, lo que lo tiene en el fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional.

El máximo anotador del encuentro fue Kobe Julien, del equipo santiagueño, con 27 anotaciones, mientras que el jugador destacado del Globito fue Benjamín Marchiaro Fiore, con 13 tantos.

Huracán Las Heras suma 33 puntos en 27 partidos, está a tres del penúltimo, Colón de Santa Fe (36), con igual cantidad de partidos; y a cinco de Hindú (38), con un partido más.

Huracán Las Heras aún conserva chances de mantener la categoría, y le quedan cinco encuentros por jugar, tres de ellos de visitante.

Los próximos compromisos de Huracán Las Heras en la Liga Argentina