Quién es Chami Mendoza, el peligroso preso que fue atrapado

chami mendoza detenido 3 Había una recompensa de $30 millones para ayudar con la detención.

Quién es el detenido Chami Mendoza

Chami Mendoza es señalado como un referente zonal de la banda narco Los Menores, una organización conocida por su extrema violencia y por disputar el control del narcotráfico en barrios vulnerables de esta ciudad de Santa Fe.

Esta agrupación ha sido vinculada a múltiples homicidios y enfrentamientos armados en los últimos años, consolidándose como uno de los grupos más temidos en el mapa delictivo rosarino. Su detención representó un avance en la estrategia de desarticular jerarquías criminales mediante la persecución de sus líderes intermedios.

Los antecedentes penales de Chami Mendoza agravan su perfil. En 2018, la Justicia lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión por una serie de delitos graves: amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

chami mendoza detenido 2 El peligroso delincuente que fue detenido en Rosario.

Tras la detención, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó la importancia del arresto. “La priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un miembro de relevancia dentro de la organización, referente de zona y muy violento”, afirmó.

Chami Mendoza fue trasladado a la sede de la PDI para los trámites iniciales y posteriormente derivado a una unidad penitenciaria de Santa Fe. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación por causas relacionadas con el manejo de armas de fuego y su rol en la organización criminal.