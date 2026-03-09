Quién es Chami Mendoza, el peligroso preso que fue atrapado

Un golpe significativo contra el crimen organizado en Rosario marcó la madrugada del domingo pasado, cuando la Policía de Santa Fe logró la detención de Alexis Emanuel Mendoza, conocido como Chami, de 31 años.
Este individuo figuraba entre los diez delincuentes más buscados de Santa Fé y era considerado uno de los prófugos más peligrosos. El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad santafesina.
Chami Mendoza tenía un pedido de captura activo desde el 16 de mayo de 2025, lo que lo mantuvo prófugo durante casi un año. Su nombre aparecía en la lista oficial de recompensas del Gobierno provincial, que ofrecía hasta 30 millones de pesos por información certera que permitiera su localización y detención.
Quién es el detenido Chami Mendoza
Chami Mendoza es señalado como un referente zonal de la banda narco Los Menores, una organización conocida por su extrema violencia y por disputar el control del narcotráfico en barrios vulnerables de esta ciudad de Santa Fe.
Esta agrupación ha sido vinculada a múltiples homicidios y enfrentamientos armados en los últimos años, consolidándose como uno de los grupos más temidos en el mapa delictivo rosarino. Su detención representó un avance en la estrategia de desarticular jerarquías criminales mediante la persecución de sus líderes intermedios.
Los antecedentes penales de Chami Mendoza agravan su perfil. En 2018, la Justicia lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión por una serie de delitos graves: amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.
Tras la detención, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó la importancia del arresto. “La priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un miembro de relevancia dentro de la organización, referente de zona y muy violento”, afirmó.
Chami Mendoza fue trasladado a la sede de la PDI para los trámites iniciales y posteriormente derivado a una unidad penitenciaria de Santa Fe. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación por causas relacionadas con el manejo de armas de fuego y su rol en la organización criminal.