Fue acusado de abuso, se tiró de un cuarto piso en Tribunales, cayó sobre el auto de un juez y murió

Un hecho trágico y conmocionante sacudió los Tribunales de La Plata este miércoles. Miguel David Zacarias (37), se arrojó al vacío desde una ventana del cuarto piso cuando estaba siendo acusado de abuso sexual.
El episodio ocurrió mientras el detenido aguardaba bajo custodia policial una reunión con funcionarios de la defensoría oficial. El hombre cayó directamente sobre el techo de un auto estacionado en el sector reservado para jueces, lo que provocó graves politraumatismos y múltiples fracturas en su cuerpo.
Horas después, se confirmó que el presunto abusador sexual terminó muriendo por las graves lesiones que sufrió.
Abuso sexual y suicidio
Miguel Zacarías había sido detenido el día anterior en la localidad bonaerense de Tolosa, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La víctima era una niña de 11 años, quien sería la hermana de su pareja, según las primeras informaciones difundidas por fuentes judiciales y medios locales.
El imputado fue trasladado a los Tribunales de La Plata para continuar con los procedimientos formales que se requiere para la investigación penal. Mientras esperaba en el pasillo, aprovechó un descuido en la custodia para lanzarse al vacío, en lo que inicialmente se caratuló como tentativa de suicidio y luego como suicidio consumado luego que los médicos confirmaron su muerte.
El auto sobre el que impactó el hombre al caer pertenecía a un juez de garantías que se encontraba en el edificio de Tribunales en ese momento. El vehículo resultó seriamente dañado por la caída desde altura, aunque no se reportaron heridos entre el personal judicial ni transeúntes.
Una ambulancia del SAME acudió de inmediato al lugar y trasladó a Miguel Zacarías al Hospital San Martín de La Plata, donde ingresó en estado crítico con lesiones incompatibles con la vida. Tras varias horas de internación, los médicos confirmaron el deceso del presunto abusador sexual.