La exorbitante cifra que gana Messi: revelan el sueldo de La Pulga en Inter Miami

Mas también dijo que para llevar adelante un proyecto de ese nivel exige el respaldo de grandes empresas detrás del club: "Necesitamos patrocinadores de clase mundial porque los jugadores son caros".

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo gana más dinero que Messi en el fútbol.

La gran diferencia de lo que ganan Messi y Cristiano Ronaldo

Leo Messi está lejos de lo que percibe Cristiano Ronaldo, quien según Forbes es el futbolista mejor pago del planeta. El portugués gana cerca de 280 millones de dólares al año, de los cuales 230 millones corresponden a su salario en AlNassr y otros 50 millones provienen de acuerdos comerciales y negocios fuera del campo.

A pesar de las edades que tienen, Messi y Cristiano siguen marcando la agenda del fútbol mundial y mantienen metas muy ambiciosas. En el caso del jugador surgido de Newell's, su principal objetivo es conquistar el bicampeonato de la MLS con Inter Miami, además de seguir compitiendo con Argentina con la ilusión de lograr un segundo Mundial consecutivo.

El portugués quiere ganar su primer título con Al-Nassr en Arabia Saudita, además de seguir marcando goles para alcanzar la cifra de 1000 tantos en su carrera,