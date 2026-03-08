Escándalo en Perú por racismo: un futbolista argentino fue denunciado

Hubo un gran escándalo en Perú por racismo. El futbolista argentino Franco Coronel fue denunciado por el defensor brasileño Cristiano da Silva, quien afirma que le dirigió un insulto discriminatorio al cierre del partido tras el triunfo de Sporting Cristal por 3-1 ante Alianza Atlético.
La Liga de Fútbol Profesional Peruana activó el protocolo correspondiente y elevó el caso a la Comisión Disciplinaria por una denuncia por presunto racismo que sacudió al fútbol peruano. Este caso se suma al ocurrido en la Champions Leagueentre el argentino Gianluca Prestianni y Vinicius en un partido entre el Real Madrid y el Benfica.
El episodio de racismo en Perú donde fue denunciado un argentino
El episodio se produjo tras el tercer gol del conjunto celeste, convertido a los 51 minutos del complemento para sentenciar el resultado cuando, según medios locales, en ese momento Coronel le habría dicho al zaguero “cé un macaco” (“eres un mono”), lo que desató una reacción inmediata dentro del campo y generó un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos.
Da Silva alertó en primera instancia a la jueza de línea y luego al árbitro principal, quien aplicó el protocolo ante posibles actos discriminatorios. Luego hibo empujones, discusiones y un clima de máxima tensión que continuó incluso tras el pitazo final, cuando el defensor brasileño buscó explicaciones del atacante argentino en la zona de vestuarios y otros jugadores debieron intervenir para evitar que el conflicto escalara.
Preciso instante en el que Franco Coronel, delantero de Alianza Atlético, le habría dicho un insulto racista a Cristiano da Silva de Sporting Cristal. El árbitro activó el protocolo: eso significa que el hecho entrará en investigación.pic.twitter.com/575MPuT0fz
La organización del torneo confirmó que revisará lo ocurrido y desde la Liga de Fútbol Profesional Peruana señalaron en un comunicado: “En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios”.
Además, desde el ente organizador aclararon que “el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”.
Sporting Cristal respaldó públicamente a su futbolista al decir: "El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva” y exigió una investigación rápida con sanciones ejemplares.