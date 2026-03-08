Escándalo en Perú por racismo: un futbolista argentino fue denunciado

Da Silva alertó en primera instancia a la jueza de línea y luego al árbitro principal, quien aplicó el protocolo ante posibles actos discriminatorios. Luego hibo empujones, discusiones y un clima de máxima tensión que continuó incluso tras el pitazo final, cuando el defensor brasileño buscó explicaciones del atacante argentino en la zona de vestuarios y otros jugadores debieron intervenir para evitar que el conflicto escalara.

Preciso instante en el que Franco Coronel, delantero de Alianza Atlético, le habría dicho un insulto racista a Cristiano da Silva de Sporting Cristal. El árbitro activó el protocolo: eso significa que el hecho entrará en investigación.pic.twitter.com/575MPuT0fz — Roy Galdos Sánchez (@roygaldoss) March 7, 2026

Repudio al racismo en Perú

La organización del torneo confirmó que revisará lo ocurrido y desde la Liga de Fútbol Profesional Peruana señalaron en un comunicado: “En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios”.

comunicado-sporting-cristal-racismo El comunicado de Sporting Cristal tras un hecho de racismo.

Además, desde el ente organizador aclararon que “el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”.

Sporting Cristal respaldó públicamente a su futbolista al decir: "El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva” y exigió una investigación rápida con sanciones ejemplares.