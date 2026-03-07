Inicio Ovación Fuera de Juego Lionel Messi
Pipo Gorosito salió en defensa de Messi tras las duras críticas que recibió por saludar a Trump

Néstor Pipo Gorosito defendió al astro Lionel Messi tras las críticas que recibió por su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Néstor Pipo Gorosito defendió a Lionel Messi. El entrenador, que está sin club, salió al cruce de las críticas que recibió el astro del Inter Miami y de la Selección argentina por su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos es partícipe de la guerra de Medio Oriente y por ello mucha gente no lo quiere.

"¿Cómo no le voy a dar la mano a Trump? A Trump o al que sea, no tiene nada que ver el fútbol con eso. Es una locura que se hable de eso", dijo el ex jugador de River Gorosito, quien además apuntó contra la costumbre de politizar cualquier gesto público del astro rosarino.

Gorosito defendi&oacute; a Messi.

Gorosito defendió a Messi.

Gorosito dijo que Messi "tiene una conducta extraordinaria"

El exfutbolista y entrenador dijo que Messi "tiene una conducta extraordinaria".

“Messi es jugador de fútbol, no es nada extraño. El pibe tiene una conducta extraordinaria", volvió a decir el ex jugador de la Selección argentina. Es que el encuentro de Messi con Trump, que se produjo porque el Inter Miami ganó la MLS en diciembre pasado, se hizo viral y hay fanáticos del fútbol que destacaron la actitud de Diego Maradona en una situación a la que vivió Leo.

Gorosito también relativizó el peso simbólico que algunos quisieron darle a la escena y admitió que, tras haber sido campeón en Estados Unidos, era natural que el rosarino participara de ese tipo de actos. "¿Qué va a hacer? Salió campeón en Estados Unidos, no se va a ir a saludar con el presidente de Nicaragua. Es normal", disparó.

Messi se reuni&oacute; con Trump y le llovieron las cr&iacute;ticas.

Messi se reunió con Trump y le llovieron las críticas.

Pipo dejó en claro que una eventual utilización política de la imagen de Messi ya excede por completo al futbolista. 2Si el tipo lo utiliza o no lo utiliza ya no depende de él", concluyó, en una defensa cerrada del capitán argentino frente a una discusión que consideró exagerada e innecesaria.

