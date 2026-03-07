Pipo Gorosito salió en defensa de Messi tras las duras críticas que recibió por saludar a Trump

"¿Cómo no le voy a dar la mano a Trump? A Trump o al que sea, no tiene nada que ver el fútbol con eso. Es una locura que se hable de eso", dijo el ex jugador de River Gorosito, quien además apuntó contra la costumbre de politizar cualquier gesto público del astro rosarino.
Gorosito dijo que Messi "tiene una conducta extraordinaria"
El exfutbolista y entrenador dijo que Messi "tiene una conducta extraordinaria".
“Messi es jugador de fútbol, no es nada extraño. El pibe tiene una conducta extraordinaria", volvió a decir el ex jugador de la Selección argentina. Es que el encuentro de Messi con Trump, que se produjo porque el Inter Miami ganó la MLS en diciembre pasado, se hizo viral y hay fanáticos del fútbol que destacaron la actitud de Diego Maradona en una situación a la que vivió Leo.
Gorosito también relativizó el peso simbólico que algunos quisieron darle a la escena y admitió que, tras haber sido campeón en Estados Unidos, era natural que el rosarino participara de ese tipo de actos. "¿Qué va a hacer? Salió campeón en Estados Unidos, no se va a ir a saludar con el presidente de Nicaragua. Es normal", disparó.
Pipo dejó en claro que una eventual utilización política de la imagen de Messi ya excede por completo al futbolista. 2Si el tipo lo utiliza o no lo utiliza ya no depende de él", concluyó, en una defensa cerrada del capitán argentino frente a una discusión que consideró exagerada e innecesaria.