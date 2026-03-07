Pipo Gorosito salió en defensa de Messi tras las duras críticas que recibió por saludar a Trump

“Messi es jugador de fútbol, no es nada extraño. El pibe tiene una conducta extraordinaria", volvió a decir el ex jugador de la Selección argentina. Es que el encuentro de Messi con Trump, que se produjo porque el Inter Miami ganó la MLS en diciembre pasado, se hizo viral y hay fanáticos del fútbol que destacaron la actitud de Diego Maradona en una situación a la que vivió Leo.

Gorosito también relativizó el peso simbólico que algunos quisieron darle a la escena y admitió que, tras haber sido campeón en Estados Unidos, era natural que el rosarino participara de ese tipo de actos. "¿Qué va a hacer? Salió campeón en Estados Unidos, no se va a ir a saludar con el presidente de Nicaragua. Es normal", disparó.

messi trump 2 Messi se reunió con Trump y le llovieron las críticas.

Pipo dejó en claro que una eventual utilización política de la imagen de Messi ya excede por completo al futbolista. 2Si el tipo lo utiliza o no lo utiliza ya no depende de él", concluyó, en una defensa cerrada del capitán argentino frente a una discusión que consideró exagerada e innecesaria.