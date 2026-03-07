Garnacho se vistió de héroe: Chelsea le ganó al equipo de Deadpool y sigue con vida en la FA Cup

Alejandro Garnacho en la prórroga, cuando ya su equipo tenía un hombre de más, se convirtió en figura al convertir el 3-2 de Chelsea. De esta manera, los de la Premier League se metieron entre los ocho mejores de la competencia.

A los 114' el VAR anuló, por posición adelantada, el gol de Lewis Brunt. Este hubiese significado la paridad de los locales sobre el final del encuentro poniendo, una vez más, en aprietos a su rival.

Alejandro Garnacho Chelsea ganó y se metió en los cuartos de final de la FA Cup.

Después de haberse salvado por la intervención de la tecnología, Joao Pedro le puso cifras definitivas a un encuentro que fue emocionante de prinicipio a fin.

Cuándo vuelve a jugar Chelsea

La próxima presentación de Chelsea será, nada más y nada menos, que por los octavos de final de la UEFA Champions League. El elenco inglés se verá las caras con París Saint Germain, quien va por la defensa del título.

La ida será el miércoles 11 de marzo, en Francia. Mientras que la revancha se disputará en Inglaterra siete días más tarde. Ambos encuentros comenzarán a parti de las 17 (hora de Argentina.

Entre medio verá acción, probablemente con equipo alternativo, en la Premier League. Su rival, por la fecha 30, será el Newcastle en condición de local (sábado 14/3 a las 14.30).