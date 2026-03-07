Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines: se jugará la 14ª edición con importantes figuras

El torneo rinde homenaje a figuras históricas del hockey argentino y promueve valores como la amistad, la confraternidad y el respeto.

torneo-vendimia-master-hockey-sobre-patines

El campeonato, que cuenta con el apoyo de la Asociación Mendocina de Patín y de clubes locales, tendrá la participación de aproximadamente 35 equipos e intervendrán las categorías +34 +40 y +50.

El torneo se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más emblemáticos del hockey veterano en Sudamérica y está destinado a exjugadores mayores de 35 años.

carlos-lopez-hockey El campeón del mundo Carlos López estará en el Vendimia Master.

Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines: cómo nació el campeonato

El Vendimia Master nació en 2014 como una propuesta para reunir a ex jugadores que deseaban continuar compitiendo y disfrutando del hockey sobre patines. Desde entonces creció en calidad y convocatoria, contó con la participación de equipos de Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil Colombia y Mexico .

Ediciones destacadas: