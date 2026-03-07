Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines: se jugará la 14ª edición con importantes figuras

Se viene la 14ª edición del Torneo internacional Vendimia Master de hockey sobre patines"Copa Mario Agüero", en honor a la leyenda sanjuanina, que ganó el Mundial Argentina 1978. El tradicional certamen se jugará desde el 12 al 14 de marzo en las pistas de IMPSA, Petroleros/YPF y Godoy Cruz y contará con importantes figuras.
El torneo es organizado por la Agrupación Malbec, un conjunto de ex jugadores mendocinos que han mantenido viva la pasión por este deporte, junto a la productora especializada Logros Eventos con la coordinación General de Fabio Falco y Matias Almada.
Los integrantes de la Agrupación Malbec fueron campeones del Vendimia Master (+50) en varias ediciones y fueron representantes mendocinos en torneos internacionales.
El torneo rinde homenaje a figuras históricas del hockey argentino y promueve valores como la amistad, la confraternidad y el respeto.
El campeonato, que cuenta con el apoyo de la Asociación Mendocina de Patín y de clubes locales, tendrá la participación de aproximadamente 35 equipos e intervendrán las categorías +34 +40 y +50.
El torneo se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más emblemáticos del hockey veterano en Sudamérica y está destinado a exjugadores mayores de 35 años.
Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines: cómo nació el campeonato
El Vendimia Master nació en 2014 como una propuesta para reunir a ex jugadores que deseaban continuar compitiendo y disfrutando del hockey sobre patines. Desde entonces creció en calidad y convocatoria, contó con la participación de equipos de Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil Colombia y Mexico .