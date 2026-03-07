Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines: se jugará la 14ª edición con importantes figuras

Se realizará en Mendoza la 14ª edición del Torneo internacional Vendimia Master de hockey sobre patines. El tradicional certamen se jugará desde el 12 al 14 de marzo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Se viene la 14ª edición del Torneo internacional Vendimia Master de hockey sobre patines "Copa Mario Agüero", en honor a la leyenda sanjuanina, que ganó el Mundial Argentina 1978. El tradicional certamen se jugará desde el 12 al 14 de marzo en las pistas de IMPSA, Petroleros/YPF y Godoy Cruz y contará con importantes figuras.

El torneo es organizado por la Agrupación Malbec, un conjunto de ex jugadores mendocinos que han mantenido viva la pasión por este deporte, junto a la productora especializada Logros Eventos con la coordinación General de Fabio Falco y Matias Almada.

Julio Briones y Juan Oviedo, dos arqueros campeones mundiales con la Selección argentina, estarán en el torneo.

Los integrantes de la Agrupación Malbec fueron campeones del Vendimia Master (+50) en varias ediciones y fueron representantes mendocinos en torneos internacionales.

El torneo rinde homenaje a figuras históricas del hockey argentino y promueve valores como la amistad, la confraternidad y el respeto.

El campeonato, que cuenta con el apoyo de la Asociación Mendocina de Patín y de clubes locales, tendrá la participación de aproximadamente 35 equipos e intervendrán las categorías +34 +40 y +50.

El torneo se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más emblemáticos del hockey veterano en Sudamérica y está destinado a exjugadores mayores de 35 años.

El campeón del mundo Carlos López estará en el Vendimia Master.

Torneo Internacional Vendimia Master de hockey sobre patines: cómo nació el campeonato

El Vendimia Master nació en 2014 como una propuesta para reunir a ex jugadores que deseaban continuar compitiendo y disfrutando del hockey sobre patines. Desde entonces creció en calidad y convocatoria, contó con la participación de equipos de Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil Colombia y Mexico .

Ediciones destacadas:

  • 2014: Primera edición.
  • 2016: Tercera edición, campeón chileno Llano Subercaseaux.
  • 2023: Décima edición con 28 equipos, campeones: Malbec (+40 y +50).
  • 2025: Duodécima edición con 34 equipos y más de 300 jugadores; campeones: Malbec (+50) y Simplemente (+40).

