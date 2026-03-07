Con golazos de Messi y De Paul, Inter Miami ganó en su visita a D.C. United

Después del revuelo político y mediático que generó su aparición en la Casa Blanca junto a Donald Trump, Lionel Messi volvió a brillar en el verde césped. El 10 convirtió un gol en la victoria del Inter Miami ante D.C. United en condición de visitante.
El otro argentino que anotó su nombre entre los goleadores de la jornada en el M&T Bank Stadium de Baltimore fue Rodrigo De Paul. Los gritos, que se dieron en los primeros 45 minutos, sirvieron para el 2-1 de las Garzas.
En el marco de la tercera fecha de la Major League Soccer de los Estados Unidos, Inter Miami logró su segunda victoria consecutiva en el certamen, luego de golear 4-2 a Orlando en el clásico (la primera fecha fue derrota 3-0 ante Los Angeles FC).
Este sábado el equipo comandado por Javier Mascherano sumó tres puntos claves para continuar con su objetivo: defender la corona lograda en 2025, cuando se convirtieron en los campeones de la MLS Cup.
Rodrigo De Paul fue el encargado de abrir el marcador. El mediocampista de la Selección argentina recibió de Telasco Segovia y, tras recepcionar con la suela, remató cruzado de derecha para el 1-0 parcial a los 17 minutos de juego.
A los 27' llegó el grito 899 en la carrera de Lionel Messi. El mejor jugador del mundo realizó una diagonal del centro hacia la izquierda para recibir la buena asistencia de Mateo Silvetti.
De primera, y a la carrera, el 10 definió con sutileza ante la apresurada salida de Sean Johnson, el arquero del dueño que nada pudo hacer para evitar el tanto del argentino.
La visita de Messi y del plantel a Washington se produjo el jueves, cuando Donald Trump recibió en la Casa Blanca al campeón de la MLS Cup 2025. El homenaje se desarrolló en el East Room, en una ceremonia oficial en la que el capitán argentino apareció junto al presidente estadounidense.
La razón formal del encuentro fue el reconocimiento institucional al equipo ganador del último torneo, siguiendo las visitas protocolares que suelen realizar los campeones deportivos en Estados Unidos. Al respecto, Javier Mascherano explicó que el plantel siguió un protocolo que es “prácticamente una tradición” para los equipos ganadores.
El 11 confirmado de Mascherano
En cuanto al plano deportivo, de no mediar inconvenientes de último momento, el Jefecito pondría en cancha al mismo equipo que viene de golear a Orlando en el clásico:
Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame, estarían desde el inicio en una nueva presentación de Inter Miami.