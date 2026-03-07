Tras la fuerte tormenta se postergó el Clásico Vendimia Copa Canal 7 de turf

El Clásico Vendimia Copa Canal 7 se correrá el 15 de marzo

La fiesta del turf tendrá lugar el día domingo 15 de marzo, manteniéndose el programa de competencias oportunamente confeccionado.

Este clásico nació en 1957 y tuvo como ganador a Koigusa. Este es un clásico tradicional del turf en el país, y muy pocos caballos ganadores han hecho historia ganando más de una celebración, y el ganador del año pasado, Code Breaker, ganador en 2025, tratará de entrar en este selecto "olimpo".

El único ganador de dos ediciones consecutivas han sido: Concilio (1995/96). Pero Zumbón ganó en 1979 y 1981, y Farabute Toss se impuso en 1997 y 1999. El caso más raro de una definición fue en 1998, cuando, pese al photofinish, Farmaccista y Super Bubu no pudieron sacarse ventaja y se declaró empate.

turf-patrono-code breaker.jpeg Code Breaker ganó el último Santo Patrono Santiago y el Vendimia 2025.

Clásico Vendimia Copa Canal 7: las carreras

El Clásico será la 11ª -última- carrera de la extensa grilla programada para el domingo 15. El inicio será a las 10, con una carrera para yeguas no ganadoras, sobre 1200 metros. Serán ocho carreras largas y tres cortas, donde se destaca la 8ª, el Clásico Vendimia Cuadrero, a la distancia de 425 metros, con largada las 14.50. Serán ocho competencias de largo aliento y tres cortas.

Los inscriptos para la competencia principal, el Clásico Vendimia, son 13, de donde se destaca el ganador del año pasado, que hizo un histórico doblete ganando luego el otro clásico, el Santo Patrono Santiago: Code Breaker, ya recuperado de una lesión que lo alejó de las pistas tras el Patrono.