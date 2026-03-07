Cómo les fue a Los Pumas 7s ante Australia en el debut en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7s empezaron ganando con el try de Luciano González al minuto de juego, que luego falló su tiro de conversión. Tan solo un minuto después, Josh Turner empató para Australia y Dietrich Roache adelantó a los oceánicos con la conversión.

Santiago Álvarez empató el partido a los 7 minutos con un try, González falló su segunda conversión y dejó a Australia a tiro del empate. El equipo oceánico se adelantó en el marcador con el try de Jayden Blake y, desde ese entonces, dominó el juego.

pumas-7s2 Tras jugar con Australia, Los Pumas 7s se medirán con Fiji y Francia.

Blake al minuto de la segunda etapa nuevamente anotó un try para Australia y puso el tanteador 17-10. A un minuto del final, Santino Zangara puso el partido 17-15 con un try y Santiago Vera Feid erró la conversión que le hubiese dado el empate a la Argentina.

La Argentina tendrá oportunidad de reponerse de esta caida cuando enfrente a Fiji y Francia, en partidos que se disputarán este sábado por la noche.

El fixture del Seven de Vancouver: días, horarios y TV

El seleccionado nacional disputa el Seven de Vancouver este sábado 7 y domingo 8 de marzo. Integra el Grupo B donde se medirá este sábado con Fiji (20.07) y Francia (23.34).

Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.