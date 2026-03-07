Cómo les fue a Los Pumas 7s ante Australia en el debut en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7s perdieron por 17-15 este sábado ante Australia, por la primera fecha del Seven de Vancouver de rugby.
Los Pumas 7s jugaron con Australia por la primera fecha del Seven de Vancouver de rugby
Así Los Pumas 7s debutaron con el pie izquierdo en este Seven de Vancouver, certamen en el que acumulaban 23 victorias consecutivas y en el cual dominaron durante cuatro años, ganando el título en ese lapso de manera consecutiva.
La última derrota argentina en Vancouver había sido en 2020, cuando integró el Grupo A, ante el anfitrión Canadá.
Los Pumas 7s empezaron ganando con el try de Luciano González al minuto de juego, que luego falló su tiro de conversión. Tan solo un minuto después, Josh Turner empató para Australia y Dietrich Roache adelantó a los oceánicos con la conversión.
Santiago Álvarez empató el partido a los 7 minutos con un try, González falló su segunda conversión y dejó a Australia a tiro del empate. El equipo oceánico se adelantó en el marcador con el try de Jayden Blake y, desde ese entonces, dominó el juego.
Blake al minuto de la segunda etapa nuevamente anotó un try para Australia y puso el tanteador 17-10. A un minuto del final, Santino Zangara puso el partido 17-15 con un try y Santiago Vera Feid erró la conversión que le hubiese dado el empate a la Argentina.
La Argentina tendrá oportunidad de reponerse de esta caida cuando enfrente a Fiji y Francia, en partidos que se disputarán este sábado por la noche.
El seleccionado nacional disputa el Seven de Vancouver este sábado 7 y domingo 8 de marzo. Integra el Grupo B donde se medirá este sábado con Fiji (20.07) y Francia (23.34).
Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.
Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.