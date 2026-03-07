Todo Listo para que se corra el Clásico Vendimia Copa Canal 7 en el Hipódromo de Mendoza

PROGRAMA OFICIAL R.H. N°2 DEL 08.03.2026

Code Breaker es un zaino macho de 6 años (correrá con 60 kg) y en los cueros estará Damián Ledesma. Este hijo de True Cuse y Covet es pensionista de Ramón Abrales en el stud Don Cristóbal.

Para esta distancia -2.200 metros, en esta pista del Hipódromo de Mendoza Code Breaker tiene el registro del Clásico Vendimia del año pasado con un tiempo de 2 minutos 17 segundos 2-5 (2' 17'' 2/5), mientras que cuatro meses después, también ganó el Patrono Santiago, cronometrando 2' 16" 1/5 y sacándole varios cuerpos a su gran rival del domingo, Endo Verde.

El récord de esta distancia en La Catedral de calle Montes de Oca lo tiene Kenndy Back, con un tiempo de 2' 14'' 2/5, en el Patrono Santiago 2023.

turf-la punta-dupuy 2025-endo verde El alazán sanjuanino Endo Verde emparejó el "mano a mano" con Code Breaker en la edición 2025 del Grand Prix Vicente Dupuy (G- III) en el Hipódromo de La Punta, San Luis.

Endo Verde: una sombra negra

El señalado como gran rival del caballo de los hermanos tupungatinos José y Diego López es el sanjuanino Endo Verde, de la caballeriza El Rezongón. Se trata de un alazán macho de 5 años (corre con 60kg) y que es entrenado por Sergio Perona.

En su última presentación en el Hipódromo de La Punta, San Luis, era el gran favorito para ganar el Grand Prix Vicente Dupuy (G-III), pero tuvo un percance en salida, y aunque corrió en gran forma, quedó cuarto y masticando bronca. Sin embargo, en la edición anterior (2025) el hijo de Endorsement y De Verdade fue el ganador, y sacándole una cabeza de ventaja a Code Breaker.

El año pasado tuvo una buena performance en el Hipódromo de Palermo, donde fue segundo de su hermano )por parte de padre) Endor Rye en el Clásico Haras Argentinos (L).