Todo Listo para que se corra el Clásico Vendimia Copa Canal 7 en el Hipódromo de Mendoza

Llegó uno de los momentos más esperados por los aficionados al turf y amantes de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este domingo, desde las 18, se corre la primera de las dos pruebas más importantes de la provincia: el Clásico Vendimia Copa Canal 7.
En una nueva edición de la carrera que comenzó a disputarse en 1957 en el Hipódromo de Mendoza -ex Hipódromo Andino-, la afición burrera comienza a sacar cuentas, comparar antecedentes o a elegir con el corazón cual es su favorito para quedarse con esta carrera a disputarse sobre los 2.200 metros de distancia. La fiesta comenzará a las 10 y serán 11 las carreras, con la cereza del postre, la 11ª, el Clásico con 13 inscriptos.
Code Breaker: "el caballo del pueblo" para el Clásico Vendimia Copa Canal 7
Consultados los especialistas y periodistas especializados de nuestro medio, el nombre que salta con la chapa de favorito es, sin dudas, el ganador del año pasado, que además de ganar este "grande", hizo doblete sumando la otra carrera principal de nuestra arena hípica, el Clásico Santo Patrono Santiago, prueba tras la cual se llamo a "cuarteles de invierno" y recién represará este domingo.
PROGRAMA OFICIAL R.H. N°2 DEL 08.03.2026
Code Breaker es un zaino macho de 6 años (correrá con 60 kg) y en los cueros estará Damián Ledesma. Este hijo de True Cuse y Covet es pensionista de Ramón Abrales en el stud Don Cristóbal.
Para esta distancia -2.200 metros, en esta pista del Hipódromo de Mendoza Code Breaker tiene el registro del Clásico Vendimia del año pasado con un tiempo de 2 minutos 17 segundos 2-5 (2' 17'' 2/5), mientras que cuatro meses después, también ganó el Patrono Santiago, cronometrando 2' 16" 1/5 y sacándole varios cuerpos a su gran rival del domingo, Endo Verde.
El récord de esta distancia en La Catedral de calle Montes de Oca lo tiene Kenndy Back, con un tiempo de 2' 14'' 2/5, en el Patrono Santiago 2023.
Endo Verde: una sombra negra
El señalado como gran rival del caballo de los hermanos tupungatinos José y Diego López es el sanjuanino Endo Verde, de la caballeriza El Rezongón. Se trata de un alazán macho de 5 años (corre con 60kg) y que es entrenado por Sergio Perona.
En su última presentación en el Hipódromo de La Punta, San Luis, era el gran favorito para ganar el Grand Prix Vicente Dupuy (G-III), pero tuvo un percance en salida, y aunque corrió en gran forma, quedó cuarto y masticando bronca. Sin embargo, en la edición anterior (2025) el hijo de Endorsement y De Verdade fue el ganador, y sacándole una cabeza de ventaja a Code Breaker.
El año pasado tuvo una buena performance en el Hipódromo de Palermo, donde fue segundo de su hermano )por parte de padre) Endor Rye en el Clásico Haras Argentinos (L).