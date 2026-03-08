Inicio Sociedad truco
Truco de cocina: cómo sacarle los granos al choclo usando el microondas

Cuando necesitamos pelar varios choclos crudos a la vez para realizar un relleno o receta en la cocina, solo basta con conocer un truco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco de cocina muy necesario. 

Siempre que algo nos parezca un poco complejo al momento de cocinar, es importante saber que para casi todo existe un truco de cocina que tiene como meta agilizar y resolver problemas comunes. Llega la temporada de choclos y comenzamos a comprar para mandar al freezer, para preparar rellenos y para guardar los granos previo a Semana Santa.

Hoy te comparto un truco de cocina para que puedas retirar todos y cada uno de los granos de los choclos sin tener que usar un cuchillo ni desperdiciar alimento. Además, te cuento cuáles son los beneficios del choclo para la salud y en qué tipo de recetas puedes aprovechar sus granos amarillos y dulces.

choclos
El choclo es un alimento rico, nutritivo y versátil.

Un truco de cocina y algo más: cuáles son los beneficios del choclo para la salud

Antes de conocer este truco de cocina y sus beneficios, es importante saber un poco sobre los choclos. Este alimento amarillo, rico, dulce y abundante posee enormes beneficios para la salud, además de su gran versatilidad de uso en la cocina.

Los choclos o el maíz amarillo son un alimento altamente nutritivo. Es un producto vegetal rico en fibras, vitaminas del complejo B y minerales como magnesio y potasio.

Los choclos en sus diferentes formatos proporcionan energía sostenida al organismo, mejoran la digestión, aumentan la saciedad y brindan ciertos nutrientes buenos para el sistema inmunitario y la salud del corazón.

Ahora en marzo y con más fuerza en abril, comienza la temporada de choclos en Argentina, época perfecta para realizar recetas vegetarianas y rellenos para Semana Santa y la Cuaresma.

El truco para pelar los choclos y sacar todos los granos sin romperlo: usando el microondas

Existe un pequeño truco o método para retirar los granos crudos de los choclos sin romperlos con el filo del cuchillo ni desperdiciar alimento que queda pegado en el cuerpo del maíz o la tusa, como se conoce en algunos países.

Simplemente debes pelar el choclo, retirar las pequeñas hebras o pelos que trae naturalmente y colocarlo en un plato en el microondas.

choclo en microondas
Con este truco de cocina puedes pelar varios choclos al mismo tiempo.

Calienta los choclos a temperatura alta por al menos un minuto o 45 segundos y luego desgrana fácilmente usando tus manos. Un truco rápido y sencillo para pelar varios choclos a la vez.

Recetas y comidas que puedes preparar en temporada de choclos

Con algunos choclos y otros ingredientes que seguro tienes en la cocina, puedes preparar varias recetas deliciosas y nutritivas. Estos son algunos ejemplos de ello.

hervir choclos
Con un par de choclos peudes hacer varias recetas.

  • Humita de choclos.
  • Tarta o pastel de choclo.
  • Empanadas.
  • Hummus o pasta de choclos.
  • Chipa Guazú (una receta típica de Paraguay)

