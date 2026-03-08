Truco de cocina: cómo sacarle los granos al choclo usando el microondas

Los choclos o el maíz amarillo son un alimento altamente nutritivo. Es un producto vegetal rico en fibras, vitaminas del complejo B y minerales como magnesio y potasio.

Los choclos en sus diferentes formatos proporcionan energía sostenida al organismo, mejoran la digestión, aumentan la saciedad y brindan ciertos nutrientes buenos para el sistema inmunitario y la salud del corazón.

Ahora en marzo y con más fuerza en abril, comienza la temporada de choclos en Argentina, época perfecta para realizar recetas vegetarianas y rellenos para Semana Santa y la Cuaresma.

El truco para pelar los choclos y sacar todos los granos sin romperlo: usando el microondas

Existe un pequeño truco o método para retirar los granos crudos de los choclos sin romperlos con el filo del cuchillo ni desperdiciar alimento que queda pegado en el cuerpo del maíz o la tusa, como se conoce en algunos países.

Simplemente debes pelar el choclo, retirar las pequeñas hebras o pelos que trae naturalmente y colocarlo en un plato en el microondas.

choclo en microondas Con este truco de cocina puedes pelar varios choclos al mismo tiempo.

Calienta los choclos a temperatura alta por al menos un minuto o 45 segundos y luego desgrana fácilmente usando tus manos. Un truco rápido y sencillo para pelar varios choclos a la vez.

Recetas y comidas que puedes preparar en temporada de choclos

Con algunos choclos y otros ingredientes que seguro tienes en la cocina, puedes preparar varias recetas deliciosas y nutritivas. Estos son algunos ejemplos de ello.

hervir choclos Con un par de choclos peudes hacer varias recetas.