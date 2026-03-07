Vialidad Nacional cortó la Ruta 7 luego de la tormenta

corte ruta 7 tormenta alud 2 Vialidad Nacional trabajó en el despeje de la Ruta 7.

En paralelo, Vialidad Nacional trabaja para evacuar a los vehículos y personas que quedaron varadas en la Ruta 7 durante la tormenta.

Una vez que finalice el corte, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, según informaron las autoridades del cruce internacional.

El pronóstico para el Gran Mendoza, San Rafael y Alta Montaña

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que las tormentas podrían seguir durante la semana que viene.

Para este domingo se esperan tormentas fuertes desde la madrugada que se extenderían hasta la noche. El lunes arrancaría con chaparrones en la madrugada que se disiparían hacia la mañana, manteniendo buen tiempo -aunque nublado- hasta la madrugada del martes, cuando volverían las lluvias y tormentas aisladas durante la noche.

El miércoles por la noche regresaría la lluvia, el jueves sería el único día despejado de la semana y el viernes volvería a llover durante todo el día.

tormenta lluvia mendoza Fuerte lluvia en Mendoza este sábado 7 de marzo.

Para quienes planean cruzar a Chile, el panorama es más alentador. Se esperan lluvias solo para esta madrugada de domingo y el corredor internacional estaría despejado hasta el viernes próximo.

En San Rafael, las tormentas fuertes se extenderían hasta el lunes a la madrugada. Luego habría una pausa hasta el miércoles a la noche, cuando volvería el pronóstico de lluvia.