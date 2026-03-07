Vialidad Nacional cortó la Ruta 7 luego de la tormenta

Vialidad Nacional informó que la Ruta 7 estará cortada hasta las 2 de la madrugada de este domingo debido a la gran cantidad de material de arrastre. La fuerte tormenta los obligó a afectar más maquinarias para trabajar en el despeje del asfalto.
La zona con problemas es la que está en el kilómetro 1108, a la altura de Quebrada del 60, entre Potrerillos y Uspallata, según informaron desde Gendarmería Nacional.
El corte para los que circulen hacia Mendoza es en Uspallata y para los que viajan en dirección a Chile en Potrerillos.
En paralelo, Vialidad Nacional trabaja para evacuar a los vehículos y personas que quedaron varadas en la Ruta 7 durante la tormenta.
Una vez que finalice el corte, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, según informaron las autoridades del cruce internacional.
El pronóstico para el Gran Mendoza, San Rafael y Alta Montaña
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que las tormentas podrían seguir durante la semana que viene.
Para este domingo se esperan tormentas fuertes desde la madrugada que se extenderían hasta la noche. El lunes arrancaría con chaparrones en la madrugada que se disiparían hacia la mañana, manteniendo buen tiempo -aunque nublado- hasta la madrugada del martes, cuando volverían las lluvias y tormentas aisladas durante la noche.
El miércoles por la noche regresaría la lluvia, el jueves sería el único día despejado de la semana y el viernes volvería a llover durante todo el día.
Para quienes planean cruzar a Chile, el panorama es más alentador. Se esperan lluvias solo para esta madrugada de domingo y el corredor internacional estaría despejado hasta el viernes próximo.
En San Rafael, las tormentas fuertes se extenderían hasta el lunes a la madrugada. Luego habría una pausa hasta el miércoles a la noche, cuando volvería el pronóstico de lluvia.